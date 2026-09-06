Auswärtssieg in Ellingen
CSV Neuwied erobert Tabellenspitze im direkten Duell
Der CSV Neuwied (in Grau) eroberte im direkten Duell gegen Ellingen II (in Schwarz) die Tabellenführung.
Der CSV Neuwied (in Grau) eroberte im direkten Duell gegen Ellingen II (in Schwarz) die Tabellenführung.
Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B3 sorgt der CSV Neuwied mit einem 6:2-Auswärtssieg für Furore und übernimmt die Spitze. Der Aufsteiger TuS Kettig bleibt weiter sieglos.

Lesezeit 3 Minuten
Wachablösung an der Spitze der Fußball-Kreisliga B3: Am fünften Spieltag gewann der CSV Neuwied beim bisherigen Tabellenführer SG Ellingen II deutlich mit 6:2 und übernahm den ersten Platz. Diesen kann sich jedoch schon am Mittwoch (20 Uhr) der SV Rengsdorf schnappen mit einem Heimsieg gegen die Rheinlandliga-Reserve des VfB Linz.
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