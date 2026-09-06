Auswärtssieg in Ellingen CSV Neuwied erobert Tabellenspitze im direkten Duell Daniel Korzilius 06.09.2026, 20:51 Uhr

i Der CSV Neuwied (in Grau) eroberte im direkten Duell gegen Ellingen II (in Schwarz) die Tabellenführung. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B3 sorgt der CSV Neuwied mit einem 6:2-Auswärtssieg für Furore und übernimmt die Spitze. Der Aufsteiger TuS Kettig bleibt weiter sieglos.

Wachablösung an der Spitze der Fußball-Kreisliga B3: Am fünften Spieltag gewann der CSV Neuwied beim bisherigen Tabellenführer SG Ellingen II deutlich mit 6:2 und übernahm den ersten Platz. Diesen kann sich jedoch schon am Mittwoch (20 Uhr) der SV Rengsdorf schnappen mit einem Heimsieg gegen die Rheinlandliga-Reserve des VfB Linz.







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