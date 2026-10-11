Rengsdorf lässt federn CSV Neuwied erklimmt nach Kantersieg die Tabellenspitze Daniel Korzilius 11.10.2026, 22:07 Uhr

i Der CSV Neuwied (in Grau) ist nach dem 6:0 gegen den TuS Asbach II (in Rot) neuer Tabellenführer. Jörg Niebergall

Der CSV Neuwied ist neuer Tabellenführer in der Kreisliga B3. Nach dem 6:0-Kantersieg gegen die Bezirksliga-Reserve des TuS Asbach hat der CSV nun das bessere Torverhältnis gegenüber dem SV Rengsdorf.

Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B3: Der bisherige Tabellenführer SV Rengsdorf hat das Topspiel des zehnten Spieltags gegen Neustadt mit 1:3 verloren und musste den CSV Neuwied vorbeiziehen lassen, der nach dem 6:0-Erfolg über Asbach II das um drei Tore bessere Torverhältnis gegenüber den punktgleichen Rengsdorfern hat.







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