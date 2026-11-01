Herbstmeisterschaft vertagt CSV Neuwied bleibt Primus Rengsdorf auf den Fersen Daniel Korzilius 01.11.2026, 20:36 Uhr

i Der TuS Asbach II ist durch das 1:2 gegen den VfB Linz II auf den zehnten Platz zurückgefallen. Hier fällt das erste Tor für die Gäste vom Kaiserberg, die unverändert Siebter bleiben. Jörg Niebergall

In der Kreisliga B3 ist die Entscheidung im Kampf um die Herbstmeisterschaft vertagt. Beide Topteams präsentieren sich in Torlaune. Rengsdorf liegt somit weiter drei Punkte vorne, doch dem CSV Neuwied bleibt eine Chance, den Rückstand wettzumachen.

Der SV Rengsdorf bleibt nach dem 7:0 in Kettig auch nach dem 13. Spieltag Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B3 mit drei Punkten Vorsprung auf den CSV Neuwied (6:0 gegen Melsbach). Die Herbstmeisterschaft wird allerdings erst am Sonntag, 22. November, entschieden, wenn das Nachholspiel zwischen dem HSV Neuwied II und dem CSV Neuwied ausgetragen wird.







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