Klare Sieger gab’s in der Kreisliga B3. Das 5:0 des VfB Linz II toppten der CSV Neuwied mit einem 8:1 und die SG Neuwied mit einem 9:0. Verteilter fielen die Tore im Derby zwischen Asbach II und den Kickers Westerwald.

Nach dem fünften Spieltag führen mit der SG Feldkirchen/Hüllenberg, dem CSV Neuwied, der SG Neuwied und dem Aufsteiger VfB Linz II vier Mannschaften mit jeweils zwölf Zählern das Tableau der Fußball-Kreisliga B3 an. Nach dem 2:2 im direkten Duell warten der FV Erpel und der SV Melsbach weiterhin auf den ersten Sieg.

TuS Asbach II – Kickers Westerwald Buchholz 4:3 (3:3). Nach knapp einer halben Stunde schien das Lokalderby bereits entschieden. „Drei Schüsse – drei Tore“, so der Kommentar des Asbacher Trainers Iviva Grbavac. „Doch dann zeigte meine Mannschaft eine super Moral und konnte noch bis zur Pause ausgleichen.“ In der zweiten Halbzeit spielte die Bezirksliga-Reserve wegen einer Gelb-Roten Karte in Überzahl, versäumte es aber, nach dem 4:3 nachzulegen, sodass trotz Asbacher Überlegenheit das Spiel spannend bis zum Schlusspfiff blieb. „Aber der Sieg war am Ende hochverdient“, so der TuS-Trainer. Tore: 0:1, 0:2 Can Büyüktosun (7., 9.), 0:3 Yusuf Yildirim (24.), 1:3, 2:3 Moritz Kohr (27., 32.), 3:3 Luca Buchholz (45.+3), 4:3 Luis Schäfer (58.). Gelb-Rote Karte: Can Büyüktosun (Kickers Westerwald) wegen Ballwegschießens und Meckerns (43.). Zuschauer: 60.

SV Windhagen II – SG Neuwied 0:9 (0:2). Der Windhagener Trainer Heinz Job hatte Einbahnstraßenfußball gesehen: „Es ging nur auf ein Tor, wir haben auch in der Höhe verdient verloren. Bester Mann war auf unserer Seite Keeper Daniel Paries. Bei uns fehlte es an allen einfachen Dingen, die im Fußball wichtig sind: Leidenschaft, Wille, Laufbereitschaft. Die SG Neuwied hat den Ball gut laufen lassen und ihre Chancen konsequent rausgespielt.“ Tore: 0:1 Dustin Hermanies (21.), 0:2 Enes Yüksel (28.), 0:3 Muslim Dautor (53.), 0:4 Shwan Kazzaz (63.), 0:5, 0:6 Mohammed Wahid Assali (67., 69.), 0:7 Cengiz Karatas (78.), 0:8 Muslim Dautor (89.), 0:9 Mohammed Wahid Assali (90.). Zuschauer: 50.

CSV Neuwied – SG St. Katharinen/Vettelschoß II 8:1 (3:1). Die Neuwieder führten schnell mit 3:0. „Darauf haben wir uns ein bisschen ausgeruht und bis zur Halbzeitpause nicht mehr gut gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir es geschafft, wieder unser gewohntes Spiel aufzuziehen. Wir waren dominant und haben wenig bis gar nichts mehr zugelassen. Ich bin zufrieden, aber es geht noch besser“, sagte der CSV-Coach Tobias Krebs. Tore: 1:0 Joey Wolf (8.), 2:0 Michael Wolf (20.), 3:0 Lukas Fröhlich (24.), 3:1 Lucas De Andrade Pereira (24.), 4:1 Gabriel Rempel (54.), 5:1 Lukas Fröhlich (55.), 6:1 Michael Wolf (60.), 7:1 Tom Görzen (65.), 8:1 Lucas Krahn (81.). Zuschauer: 30.

FV Rot-Weiß Erpel – SV Melsbach 2:2 (1:0). „Das war ein richtiges Abstiegsduell. In der ersten Halbzeit lassen wir zwei ganz klare Dinger liegen. Nach der Pause verpassen wir erneut das 2:0 und fangen uns im Gegenzug das 1:1. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, weil uns hinten raus wegen der schlechten Trainingsbeteiligung die Körner fehlen. Wenn wir das nicht abstellen, wird sich auch nichts ändern“, bemängelte der Erpeler Coach Erich Langhard. Tore: 1:0 Abdullahi Adesanya (24.), 1:1 Jannis Ewen (58.), 1:2 Omar Mousa (66.), 2:2 Nils-Christian Blätgen (69.). Gelb-Rote Karte: Dario Bruchof (SV Melsbach) wegen wiederholten Meckerns (82.). Besonderheit: Torwart Elias Fouqut (SV Melsbach) hält Foulelfmeter von Andreas Korf (75.). Zuschauer: 70.

VfB Linz II – SV Rheinbreitbach II 5:0 (2:0). Trotz des deutlichen Sieges war der Linzer Trainer Kevin Schopp nicht komplett zufrieden: „Das war nicht unsere beste Leistung. Aber der Gegner hatte nicht viel entgegenzusetzen und keinen einzigen gefährlichen Torschuss. Am Ende hat man gemerkt, dass wir die fittere Mannschaft waren. Dann haben wir zu unseren Stärken gefunden und die Buden gemacht.“ Tore: 1:0 Ibrahim Kilicaslan (25.), 2:0 Fabio Pettineo (45.+2), 3:0 Ibrahim Kilicaslan (54.), 4:0 Finn Henrick Schlebach (63.), 5:0 Christian Wambach (89.). Zuschauer: 30.