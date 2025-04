Die SG Gebhardshainer Land holt spät wichtige drei Punkte in Kroppach und baut die Tabellenführung weiter aus, weil Honigsessen zu Hause gegen Offhausen eine unerwartete Niederlage kassiert. Die Spiele in Betzdorf (gegen Daaden) und Derschen (gegen Atzelgift) wurden kurzfristig abgesagt. Im Tabellenkeller verlieren alle Mannschaften, sodass es weiterhin eng bleibt.

SG 06 Betzdorf II – Sportfreunde Daaden. Das Spiel wurde aufgrund der Ereignisse in Weitefeld abgesagt.

SG Alsdorf/Kirchen – SV Adler Niederfischbach II 4:2 (2:0). In der ersten Hälfte verlief die Partie sehr einseitig und die Hausherren gingen durch Tore von Niko Pees (12.) und Noah Samuel Keßler (24.) mit einer beruhigenden 2:0-Führung in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst dasselbe Bild und Spielertrainer Robin Stockschläder (56.) und erneut Pees (57.) sorgten mit einem Doppelschlag für die zwischenzeitliche 4:0-Führung der Heimelf. Die Gäste gaben das Derby aber zu keiner Zeit auf und kamen durch Treffer von Tsvetan Pannayotov (70.) und Julian Wagner (75.) noch mal auf 4:2 heran. Auch der Platzverweis des Gästeakteurs Till Otterbach wegen wiederholtem Meckerns (76.) änderte nichts an der Tatsache, dass in der Schlussphase nur noch die Gäste nach vorne spielten. Ein Tor fiel jedoch nicht mehr.

SG Niederhausen – SSV Hattert 2:3 (1:1). Gästespieler Parick Bläß sorgte früh für die 1:0-Führung seines Teams. Kurz vor der Halbzeit scheiterte Marius Mostert mit einem Foulelfmeter an Philipp Meier und ließ damit die Gelegenheit, die Führung auszubauen, ungenutzt. Direkt nach der Halbzeit sorgte dann Michael Bender für den Ausgleich (49.). Mit einem Doppelschlag durch Jonas Krätz (59.) und erneut Bläß (63.) legte Hattert zwischenzeitlich auf 3:1 vor, bevor erneut Bender (66.) für Niederhausen traf. Die Hausherren legten in der Schlussphase noch mal alles in die Waagschale, zu Zählbarem reichte es jedoch nicht mehr.

FSV Kroppach – SG Gebhardshainer Land/Steineroth 0:3 (0:0). Der abstiegsgefährdete FSV hielt durch eine kompakte Defensivarbeit sehr lange ein torloses Unentschieden gegen den Spitzenreiter. Erst ein spätes Tor durch Thilo Stinner (80.) war dann der „Dosenöffner“ für die Gäste, die in der Schlussphase das Ergebnis noch durch Tore von Jary Braun (84.) und Sven Bernhard (90.) auf 3:0 in die Höhe schraubten. Bei noch sechs ausstehenden Spielen und mindestens 8 Punkten Vorsprung wird der Aufstieg von Gebhardshain immer wahrscheinlicher.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Offhausen 2:3 (1:2). Mit einem Doppelpack durch Marvin Schüller (11., 22.) gingen die Gäste in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit konnte dann Honigsessens Marcel Reuber auf 1:2 verkürzen (43.). In Halbzeit zwei hatte Offhausen viele Konterchancen, die man aber reihenweise liegenließ. So dauerte es bis zur 78. Spielminute, ehe Florian Schnittchen das 3:1 für die Gäste besorgte. Noah Schwenk verkürzte kurz vor Schluss noch auf 2:3 (90.), dies änderte aber nichts am letztlich verdienten Auswärtssieg von Offhausen. Deren Trainer Joachim Hallerbach stellte nach Schlusspfiff fest: „Der Hartplatz in Katzwinkel kam uns aus Gewohnheit mehr entgegen.“

TuS Bitzen – SG Neitersen/Altenkirchen II 3:2 (1:1). Andre Stukert brachte die Gäste mit der ersten Chance in Führung (20.). Den Ausgleich erzielte dann Colin Guilavogui kurz darauf (22.). Weitere Einschussmöglichkeiten in Halbzeit eins ließen die Hausherren ungenutzt. Erneut Guilavogui (58.) drehte die Partie dann nach der Halbzeit zwischenzeitlich zugunsten des TuS. Die abstiegsgefährdeten Gäste kämpften sich jedoch zurück und egalisierten erneut durch Stukert (67.). Mit seinem dritten Treffer der Partie (84.) avancierte dann Guilavogui endgültig zum Mann des Tages.

SV Adler Derschen – SG Atzelgift/Nister. Das Spiel wurde aufgrund der Ereignisse in Weitefeld abgesagt.