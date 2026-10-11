Kreisliga B Staffel 8 Cochemer Jubel nach 4:1 gegen Mendig II Nico Balthasar 11.10.2026, 19:58 Uhr

i Anes Mavric dreht jubelnd ab, er hat gerade das 3:0 beim 4:1-Heimsieg seiner Spvgg Cochem im Topspiel gegen die Mendiger Reserver erzielt. Cochem sprang durch den Sieg auf Rang zwei in der B Staffel 8. Sascha Berkele

In der B Staffel 8 haben im Tabellenkeller Maifeld-Elztal II (6:0 in Buchholz), Eifelhöhe (4:0 gegen Ehrbachtal) und Ellenz-Poltersdorf (3:2 bei Brohlbachtal) wichtige Siege eingefahren. Am Dienstag steht das Topspiel Hausen gegen Kruft/Kretz an.

Cochem hat das Topspiel des zehnten Spieltags in der Fußball-Kreisliga Staffel 8 klar für sich entschieden: Mit dem 4:1 gegen Mendig II springt die Spvgg auf Rang zwei und liegt nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Hausen. Der kann allerdings am Dienstag (20 Uhr) gegen den Vierten Kruft/Kretz per Heimsieg auf fünf Punkte davonziehen.







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