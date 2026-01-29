Nachdem die SG zuletzt als Tabellendritter zweimal knapp den Aufstieg verpasste, hinken die Grenzbachtaler in dieser Saison ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Daraus reifte eine Zukunftsentscheidung innerhalb des Trainerteams.
Lesezeit 1 Minute
Zum Ende der Saison 2025/26 wird Mario Strnad sein Amt als Trainer des B-Ligisten SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/Marienhausen niederlegen. Auch die Co-Trainer Jan de Lugt und Jonas Rafique haben sich entschieden, ihre Ämter zum Saisonende aufzugeben.