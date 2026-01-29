Darum trennen sich die Wege Coach Mario Strnad hört im Sommer bei Grenzbachtal auf Daniel Korzilius 29.01.2026, 12:10 Uhr

i Bis zum Ende der Saison 2025/26 wird Mario Strnad noch Anweisungen als Trainer an seine Spieler der SG Grenzbachtal geben. Danach trennen sich die Wege. Strnad/SG Grenzbachtal

Nachdem die SG zuletzt als Tabellendritter zweimal knapp den Aufstieg verpasste, hinken die Grenzbachtaler in dieser Saison ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Daraus reifte eine Zukunftsentscheidung innerhalb des Trainerteams.

Zum Ende der Saison 2025/26 wird Mario Strnad sein Amt als Trainer des B-Ligisten SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/Marienhausen niederlegen. Auch die Co-Trainer Jan de Lugt und Jonas Rafique haben sich entschieden, ihre Ämter zum Saisonende aufzugeben.







Artikel teilen

Artikel teilen