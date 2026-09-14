Der TuS-Knoten ist geplatzt Christian Knoll tütet den Dreier für die Singhöfer ein Stefan Nink 14.09.2026, 07:37 Uhr

i Im vorgezogenen Spiel teilten sich die die beiden A-Liga-Absteiger SG Unterwesterwald (rechts Steffen Barth Koberstein) und TuS Burgschwalbach II (links Lucas Silveira Nubling) bereits am vergangenen Mittwoch die Punkte auf der Niedererbacher Kaiserwiesse. Andreas Hergenhahn

Im Keller der Fußball-Kreisliga B5 hat sich etwas bewegt: Der TuS Singhofen bewies pünktlich zum Heimatfest, dass er das Siegen noch nicht verlernt hat und reichte die Rote Laterne an die auf den ersten Dreier wartende SG Rheinhöhen II weiter.

Nun hat’s auch die Nassovia erwischt: Nachdem sich am Mittwoch in der Fußball-Kreisliga B5 die beiden A-Liga-Absteiger SG Unterwesterwald und TuS Burgschwalbach II mit 1:1 getrennt hatten, unterlagen die Nassauer bei der Reserve der SG Reitzenhain mit 0:2 und verpassten damit den Sprung an die Tabellenspitze.







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