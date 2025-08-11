Im Vorjahr fast abgestiegen, nun gleich eine Duftmarke gesetzt: Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II hat zum Auftakt der Runde in der Kreisliga B6 der Rheinlandliga-Reserve des FV Rübenach mit 3:2 ein Schnippchen geschlagen.

Für ein Ausrufezeichen sorgte zum Auftakt der Fußball-Kreisliga B6 die zweite Welle der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, die der Rheinlandliga-Reserve des FV Rübenach alle drei Punkte vor der Nase wegschnappte. Der FSV RW Lahnstein musste sich der dritten Mannschaft von RW Koblenz mit 0:3 beugen, der SV Braubach steigt erst an diesem Dienstag ab 19.45 Uhr in Lay bei der SG Moseltal Dieblich in die Punktrunde ein.

FC RW Koblenz III – FSV RW Lahnstein 3:0 (3:0). Bei der Drittvertretung des Oberligisten war der Gast von der Flussmündung im ersten Durchgang nicht auf der Höhe. FSV-Trainer Norman Stenzel bemängelte zwei individuelle Fehler, die den Koblenzern in die Karten spielten und zu Gegentreffern führten. „Nach der Pause kamen wir dann besser ins Spiel, haben aber nichts aus unseren gut herausgespielten Gelegenheiten gemacht“, monierte Stenzel. Die Koblenzer machten es nicht besser und ließen sogar einen Elfmeter ungenutzt. „Wir nehmen die recht ordentliche zweite Halbzeit als Aufhänger und gehen positiv in die kommende Woche. Ich glaube an mein Team“, so Stenzel. Schiedsrichter: Zafer Yildiz. Tore: 1:0 Noah Bohne (5.), 2:0, 3:0 beide Yannick Bach (31., 45.+6). Gelb-Rot: Andre Abibilajewa (68., Lahnstein). Zuschauer: 45.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – FV Rübenach II 3:2 (1:1). Überraschung an der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen, wo der Vorjahres-Vierte beim gastgebenden Fast-Absteiger am Ende mit leeren Händen dastand. „Die Jungs haben sich den Sieg durch eine starke Leistung verdient. Kompliment an unsere Mannschaft“, war FSV-Trainer Marcel Diesler restlos zufrieden mit seinem bestens aufgelegten Team. Schiedsrichter: Roman Herberich. Tore: 1:0 Tom Baumgarten (14.), 1:1 Lars Düpper (45.+1), 1:2 Henrik Hinz (54.), 2:2 Philipp Erler (69.), 3:2 Christian Heinrichs (90.+2.). Zuschauer: 70.