Rückrundenauftakt am Sonntag „Charaktertest“ für Strimmig, Ellenz fehlt der Torjäger Nico Balthasar 07.11.2024, 00:00 Uhr

i Der Tabellendritte SSV Ellenz-Poltersdorf muss zum Rückrundenauftakt gegen den SV Longkamp auf Torjäger Torsten Schmidt (links, zwölf Saisontreffer) verzichten. Sascha Berkele

Vor dem Beginn der Rückrunde geht es in der B Staffel 14 an der Tabellenspitze und im Tabellenkeller eng zu.

Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 heißt es zu Beginn der Rückrunde in den Spielen mit Hunsrück/Mosel-Beteiligung viermal obere gegen untere Tabellenhälfte. Nur in Zell treffen mit der heimischen SG-Reserve und der Blankenrather Reserve im Derby zwei Teams aufeinander, deren Ziel Klassenerhalt lautet.

