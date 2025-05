Während die SG Weiler/Boos in der Kreisliga B 12 eher vor einer leichten Heimaufgabe steht, fährt die FSG Vordereifel Herresbach zum schwierigen Auswärtsspiel nach Nohn.

In der Fußball-Kreisliga B 12 biegen die SG Weiler/Boos und die FSG Vordereifel Herresbach auf die Zielgerade der Saison ein.

SG Weiler/Boos – SpVgg Struth (Fr., 19.30 Uhr)

Nach drei sieglosen Spielen in Folge stehen die Chancen bei der SG Weiler/Boos sehr gut, dass der kleine Negativlauf am Freitagabend endet. Mit den Gästen aus Struth stellt sich das abgeschlagene Ligaschlusslicht auf dem Weilerer Rasen vor, die Gäste konnten in 22 Partien erst zwei Zähler einfahren. Das Hinspiel gewannen die Kombinierten mit 6:1.

SV Nohn – FSG Vordereifel Herresbach (So., 14.30 Uhr)

Die FSG Vordereifel gastiert beim Tabellendritten SV Nohn und steht dort, auch aufgrund der eigenen personellen Situation, vor einer hohen Auswärtshürde. „Zusätzlich zu den zahlreichen Verletzten hat sich nun auch noch Lukas Krayer das Handgelenk gebrochen. Nichtsdestotrotz wollen wir gegen Nohn das Bestmögliche rausholen“, meint FSG-Coach Dirk Freudendahl.