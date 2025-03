Die TuS Burgschwalbach II ist mit dem 2:0-Sieg beim FSV Welterod dem Staffelsieg in der Fußball-Kreisliga B5 einen weiteren Schritt näher gekommen. In der Abstiegszone gab’s keine Punkte für die Reserve des TuS Gückingen.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – TuS Gückingen II 3:0 (1:0). BoReiBo ließ im Duell der Reserven nie Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen und strich letztlich ungefährdet den Dreier ein. „Wir waren das gesamte Spiel über die bessere Mannschaft. Es hat zwar zwischenzeitlich etwas mit den Toren gedauert, doch am Ende hat es gut gereicht“, resümierte SG-Coach Philipp Itzel den Kick in Reitzenhain. Schiedsrichter: André Ackermann. Tore: 1:0, 2:0 beide Eric Dombrowski (29., 77.), 3:0 Moritz Lenz (87.). Zuschauer: 50.

„Zwei fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen haben uns das Unentschieden gekostet. Einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“

TuS Nassaus Trainer Christian Thisse-Gemmer nach der 2:4-Heimniederlage gegen die SG Unterwesterwald

TuS Nassau – SG Unterwesterwald 2:4 (1:1). Von seinen Betreuern sei ihm berichtet worden, dass die Leistung der Nassoven gegen den Tabellenzweiten stimmt habe, ließ der beim Spiel nicht anwesende TuS-Trainer Christian Thisse-Gemmer wissen. „Wir haben es verpasst das zweite Tor nachzulegen. Zudem haben uns zwei fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen das Unentschieden gekostet. Einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“ Schiedsrichter: Thomas Bakalo. Tore: 1:0 Ihor Cherkalin (32.), 1:1 Marian Schmitz (45., Foulelfmeter), 1:2 Mathieu Fritsch (59.), 2:2 Fabian Vogt (63., Foulelfmeter), 2:3 Niklas Pötz (73.), 2:4 Marc Brühl (90.). Zuschauer: 60.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III – SG Rheinhöhen II 5:0 (2:0). Die dritte Welle der Einheimischen war an diesem Tag zu stark für die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath.

„Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung. Da war nichts drin für uns“, so Rheinhöhens Trainer Marco Müller. Tore: 1:0 Fabian Pörtner (8.), 2:0, 3:0, 4:0 alle Tobias Kegel (28., 56., 57.), 5:0 Nico Bausch (85.). Zuschauer: 15.

SG Aar-Einrich wartet aber weiter vergeblich auf Ausrutscher des Spitzenduos

SG Mühlbachtal II – SG Aar-Einrich 1:7 (1:2). Der Tabellendritte erfüllte seine Pflicht in Oelsberg tadellos, wartet aber weiter vergeblich auf Ausrutscher des Spitzenduos. „Wir waren heute sehr kampfstark gegen einen guten Gegner“, bilanzierte Aar-Einrichs Trainer Steffen Popp den elften Saisonsieg seiner erneut sehr torhungrigen Schützlinge. Schiedsrichter: Volker Diede. Tore: 0:1 Marco Esposito (9.), 1:1 Tom Sebastian Debus (22.), 1:2 Marco Esposito (29.), 1:3 Frank Stendebach (68.), 1:4, 1:5 beide Marco Esposito (74., 75.), 1:6 Joel Macziek (83.), 1:7 Michael Fiedler (87.). Zuschauer: 70.

FSV Welterod – TuS Burgschwalbach II 0:2 (0:0). Während FSV- AbteilungsleiterKai Bender wohlwollend eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche registrierte, war TuS-Coach Andreas Müller erleichtert. „Es war wie erwartet das bisher schwerste Auswärtsspiel der Saison. Wir haben ordentliche gespielt, zum Ende hin waren wir effektiver. Zudem war das Spielglück auf unserer Seite.“ Schiedsrichter: Bernd Sopp. Tore: 0:1 Michele Esposito (52.), 0:2 David Meier (83.). Zuschauer: 70.

FC Linde Berndroth – TuS Niederneisen 3:4 (2:2). Das Schlusslicht bleibt glück- und sieglos auf C-Liga-Kurs. „Es war kein schönes Spiel. Dauerhaft sprang der Ball hin und her zwischen den Teams, keine Spur von flüssigen Kombinationen. Wir blieben zwar bis zum Ende auf Augenhöhe, doch der Gegner war mal wieder glücklicher“, so Linde-Abteilungsleiter Rene Walter. Sein TuS-Kollege Alexander Nachreiner sah’s ähnlich. „An sich kein angenehm zu schauendes Spiel. Es wurden viele lange Bälle gespielt und es fand kein vernünftiger Spielaufbau statt. Am Ende sind wir zufrieden mit dem glücklichen Ergebnis.“ Schiedsrichter: Peter Hahn. Tore: 0:1 Yüksel Osman (15.), 1:1 Jens Maxeiner (20.), 1:2 Yüksel Osman (30.), 2:2 Jens Maxeiner (35.), 2:3 Yannis Luca Scheid (65.), 3:3 Rico Schumacher (70.), 3:4 Ewald Viehmann (80.). Besonderheit: Niederneisens Yannis Luca Scheid scheitert mit Foulelfmeter an FC-Schlussmann Benjamin Macziek (27.). Zuschauer: 40.