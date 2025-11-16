Kreisliga B Staffel 9
Buchholzer kommen zurück und verlieren dennoch
Auf dem Ausweichplatz in Boppard unterlag der SSV Buchholz dem Lokalrivalen SG Ehrbachtal Ney mit 3:5. Hier markiert Marvin Rettweiler in der 89. Minute das 4:3 für Ehrbachtal, er überwindet SSV-Keeper Jonathan Thielen.
Mark Dieler

In der B Staffel 9 überwintern Oberwesel II und Untermosel II auf den Abstiegsplätzen. Urbar/Werlau geht als Erster in die Winterpause, der Sieger des Nachholspiels zwischen Ehrbachtal und Niederburg am kommenden Sonntag überwintert als Zweiter.

Der 15. und letzte Spieltag des Jahres in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 war von vier Siegen der Favoriten geprägt. Der FC Emmelshausen-Karbach III hatte spielfrei, außerdem wurde die Begegnung zwischen dem FC Bassenheim und Tabellenführer SG Urbar/Werlau ins neue Jahr verlegt wurde.

