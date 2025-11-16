Buchholzer kommen zurück und verlieren dennoch

In der B Staffel 9 überwintern Oberwesel II und Untermosel II auf den Abstiegsplätzen. Urbar/Werlau geht als Erster in die Winterpause, der Sieger des Nachholspiels zwischen Ehrbachtal und Niederburg am kommenden Sonntag überwintert als Zweiter.
Lesezeit 2 Minuten
Der 15. und letzte Spieltag des Jahres in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 war von vier Siegen der Favoriten geprägt. Der FC Emmelshausen-Karbach III hatte spielfrei, außerdem wurde die Begegnung zwischen dem FC Bassenheim und Tabellenführer SG Urbar/Werlau ins neue Jahr verlegt wurde.