Nur ein Team hat die maximale Ausbeute nach vier Spieltagen in der B Staffel 8 erreicht – und das ist der TuS Hausen. Und ein Team hat noch keinen Punkt geholt, geschweige denn ein Tor geschossen – und das ist der SSV Buchholz.
Lesezeit 3 Minuten
Der vierte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hatte es in sich: Spitzenreiter TuS Hausen blieb als einziges Team ungeschlagen, die Verfolger Kruft/Kretz und Landkern zogen mit klaren Siegen nach. In Kobern-Gondorf gab es beim 4:3 von Untermosel II gegen Ellenz-Poltersdorf zwei Platzverweise, Schlusslicht SSV Buchholz blieb nach der 0:8-Klatsche in Landkern weiter punkt- und torlos.