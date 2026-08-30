Kreisliga B Staffel 8 Buchholz kassiert auch in Landkern eine herbe Klatsche Nico Balthasar 30.08.2026, 18:54 Uhr

i Kurios: Der FC Emmelshausen-Karbach III (in Blau mit Jason Heringer) spielte zum dritten Mal in Folge 2:2. Diesmal holte der FCEK III ein 0:2 in Büchel bei der SG Eifelhöhe (von links mit Michael Sidorenko, Alexander Waldorf und Torwart Emil Risser) noch auf. Holger Teusch

Nur ein Team hat die maximale Ausbeute nach vier Spieltagen in der B Staffel 8 erreicht – und das ist der TuS Hausen. Und ein Team hat noch keinen Punkt geholt, geschweige denn ein Tor geschossen – und das ist der SSV Buchholz.

Der vierte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hatte es in sich: Spitzenreiter TuS Hausen blieb als einziges Team ungeschlagen, die Verfolger Kruft/Kretz und Landkern zogen mit klaren Siegen nach. In Kobern-Gondorf gab es beim 4:3 von Untermosel II gegen Ellenz-Poltersdorf zwei Platzverweise, Schlusslicht SSV Buchholz blieb nach der 0:8-Klatsche in Landkern weiter punkt- und torlos.







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