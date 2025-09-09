Der SSV Buchholz empfängt am Donnerstag (19.30 Uhr) den ehemaligen Partner SG Oppenhausen/Nörtershausen zum Derby und Nachholspiel vom vergangenen fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9. Die Ausgangslage ist auf dem Papier laut Buchholz-Trainer Michael Pandorf eindeutig: „Oppenhausen geht als klarer Favorit in dieses Derby. Wir dagegen laufen seit Wochen personell am Limit. Natürlich erschwert das unsere Vorbereitung, aber genau in solchen Spielen geht es darum, Charakter zu zeigen." Somit verspricht er dem Aufstiegsaspiranten vor womöglich stattlicher Kulisse unter Flutlicht einen heißen Tanz. „Wir werden mit allem, was wir haben, dagegenhalten und uns nicht kampflos geschlagen geben. Unsere Mannschaft ist bereit, an die Grenzen zu gehen, um der Fangemeinde ein leidenschaftliches und würdiges Derby zu bieten", so Pandorf. Oppenhausen (zehn Punkte) kann mit einem Sieg auf Rang eins springen. Buchholz ist Siebter mit sechs Zählern.