Die SG Dickenschied/Gemünden hat die Pflichtaufgabe im Nachholspiel der B Staffel 9 beim Elften SG Buch erledigt – aber mit mehr Mühe als erwartet. Erst kurz vor Schluss fiel die Entscheidung in Bell zugunsten des Titelkandidats.

Die SG Dickenschied/Gemünden hat ihr erstes Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 mit 3:1 (2:1) bei der SG Buch/Bell/Mörsdorf gewonnen und ist nun Zweiter. Gibt es am Mittwoch (19.30 Uhr) im nächsten Nachholspiel gegen Schlusslicht Niederburg II auch einen Dreier, geht die SG als Tabellenführer in die letzten fünf Spieltage.

In Bell schnupperten die ersatzgeschwächten Hausherren an einem Remis. „Vor Anpfiff hätte ich das Ergebnis sofort unterschrieben, aber nach Spielende auf keinen Fall“, meinte Buchs Coach Klaus Vogt. Die beiden Gegentore in der ersten Halbzeit bezeichnete er als „dumm“, nach Wiederanpfiff waren die Gastgeber laut Vogt spielbestimmend: „Wir haben das Spiel gemacht, Dickenschied hat nur noch Konter gefahren.“ Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Max Gärtner traf nur die Latte, ehe Gäste-Akteur Enrico Brück einen Konter erfolgreich abschloss.

Tore: 0:1 Aaron Groß (8.), 1:1 Lukas Klunker (22.), 1:2 Niclas Pleitz (25.), 1:3 Enrico Brück (85.).