Bruder-Kombination sorgt für Maifelds Sieg in Hausen

Richtig viele Tore sind am ersten Spieltag nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B 4 gefallen. Den höchsten Erfolg erzielte die SG Feldkirchen/Hüllenberg beim 10:0 über die Heimbach-Weiser Reserve.

Bis auf Spitzenreiter VfL Oberbieber, der bereits am Freitagabend patzte, gab es in der Fußball-Kreisliga Staffel B 4 am ersten Spieltag des Jahres keine großen Überraschungen, dafür aber so manchen Kantersieg. Unter der Woche geht es mit den Nachholspielen zwischen den Sportfreunden Miesenheim und dem CSV Neuwied (Di., 19.30 Uhr) sowie zwischen der SG Neuwied und der SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl (Mi., 20:15 Uhr) weiter.

FC Sportfreunde Miesenheim – VfL Oberbieber 2:2 (0:1)

Der Tabellenführer hat bei seinem Auftakt Federn gelassen und musste sich in Miesenheim, trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung, mit einem Unentschieden begnügen. Entscheidenden Anteil daran hatte auch ein früher Platzverweis gegen VfL-Akteur Tobias Regehr, der nach einer verbalen Entgleisung die Rote Karte sah (19.).

Robin Halfmann brachte die Gäste zwar in Front (8., 47.), allerdings egalisierten die Sportfreunde nach einem Eigentor von Laurent Kenne Wa (53.) und Lukas Degen (58.). „Wir machen es in Unterzahl eigentlich sehr gut und führen sogar mit zwei Toren, kassieren dann aber nach Standardsituationen zu einfache Gegentreffer“, befand Oberbiebers Trainer Markus Podehl. Miesenheims Trainer Jan Hawel meinte: „Den Ausgleich haben wir uns verdient, und so starten wir mit einem guten Gefühl ins neue Jahr.“

TuS Hausen – SG Maifeld-Elztal II 0:1 (0:1)

Eine schöne Kombination der Brüder Dschuasbaev führte in der 23. Minute zum goldenen Tor durch Artur Dschuasbaev. Maifeld-Elztals Michael Emmer sah bereits in der 38. Minute die Gelb-Rote Karte, allerdings gab es für den TuS Hausen trotz eines Mannes mehr kein Durchkommen.

„Nach einer frustrierenden Vorbereitung war das die richtige Antwort der Mannschaft“, freute sich SG-Trainer Simon Mayer. Dominik Ihle, der bei seinem Trainerdebüt für Hausen leer ausging, sagte: „Wir waren einfach nicht zwingend genug und wussten die Überzahl nicht für uns zu nutzen.“

SV Ruitsch-Kerben – FC Alemannia Plaidt II 0:5 (0:3)

Die Reserve des FC Plaidt ist im Tabellenkeller der große Gewinner des ersten Spieltages. Neben dem nie gefährdeten Auswärtssieg bei Schlusslicht Ruitsch-Kerben, konnte der FC, auch aufgrund der Niederlage von Heimbach-Weis II, den Vorsprung zu den Abstiegsrängen auf sieben Zähler ausbauen.

„Da uns die Grippewelle erwischt hatte, gilt ein großer Dank unseren A-Junioren. Der Sieg stand zu keinem Zeitpunkt auf der Kippe“, urteilte FC-Coach Philipp Wolf. Der Sportlicher Leiter der Hausherren, Salvatore Puccio, zeigte sich bedient: „Das haben wir uns vollkommen anders vorgestellt.“ Torfolge: 0:1 Tunahan Tekin (7.), 0:2 Daniel Pipper (32.), 0:3 Tekin (37.), 0:4 Philipp Sprenger (65.), 0:5 Rico Martini (75.)

VfL Wied Niederbieber – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 6:0 (3:0)

Der Tabellenzweite aus Niederbieber gab sich gegen die Gäste aus der Eifel keine Blöße und feierte somit einen Auftakt nach Maß. Julian Holzinger (21., 24.) und Matthias Hein (29.) sorgten schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse, ehe erneut Hein (60.), Thamy Aurand (65.) und Thierno Rothhämmel (89.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Gästetrainer Stephan Schikora sah sein Team nicht sechs Tore schlechter, musste aber dennoch eingestehen: „Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen.“ VfL-Coach Christian Roscher meinte: „Offensiv und defensiv eine fehlerfreie Leistung meiner Mannschaft.“

SG Feldkirchen/Hüllenberg – SSV Heimbach-Weis II 10:0 (4:0)

Mit einem Kantersieg endete das Stadtduell zwischen Feldkirchen/Hüllenberg und der Reserve aus Heimbach-Weis. Nachdem die Hausherren bereits zur Pause mit 4:0 führten, legte man in Durchgang zwei ein halbes Dutzend nach: „Wir wissen das Ergebnis einzuschätzen, freuen uns aber dennoch über einen gelungenen Auftakt“, gab Feldkirchens Trainer Stefan Linnig zu Protokoll. Torfolge: 1:0 Firat Ergat (13.), 2:0, 3:0 Tim Schönhals (22., 34.), 4:0 Moritz Engelhart (45.), 5:0 Schönhals (48.), 6:0, 7:0 Julian Krznaric (53., 57.), 8:0 Predrag Vucic (67.), 9:0 Benjamin Oster (74.), 10:0 Adrian Dott (76.).

SG Neuwied – CSV Neuwied 5:2 (3:0)

Einen überraschend deutlichen Sieger gab es im Verfolgerduell zwischen der SG Neuwied und dem CSV. Die Gastgeber sorgten nach Toren von Muslim Dautor (6.) und Maurice Barein (13., 25.) bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Nach Michael Wolfs zwischenzeitlichen Anschluss (65.) stellte Mohammed Assali in der 87. Minute den alten Abstand ebenso wieder her wie Barein (90.), der den zweiten Treffer Wolfs (89.) konterte.

„Wir konnten unsere zahlreichen Ausfälle nicht kompensieren, der Gegner hat, aufgrund einer starken ersten Hälfte, verdient gewonnen“, bilanzierte CSV-Coach Tobias Krebs. SG-Trainer Hakan Karaman sah es ähnlich: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und den erhofften Heimsieg eingefahren.“

FV Engers II – SV Melsbach 4:0 (2:0)

Die unangenehme Hürde Melsbach hat die Engerser Oberligareserve souverän gemeistert. Timo Telocka (10.), Goran Naric (30.) und der eingewechselte Dennis Kari (77., 80.) ließen am heimischen Wasserturm keine Zweifel aufkommen. „Das Ergebnis hat gestimmt, unsere Leistung hatte aber tatsächlich noch Luft nach oben“, merkte FV-Coach Torsten Gollnow an. Gästetrainer Karl-Heinz Loose sagte: „Wir haben unsere Chancen im Gegensatz zum Gegner nicht nutzen können.“