Kreisliga B Staffel 8
Brohlbachtal will Durststrecke beenden im Nachholspiel
Die SG Brohlbachtal aus Hambuch und Düngenheim will ihre Negativserie beenden und im Nachholspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen
Die SG Brohlbachtal aus Hambuch und Düngenheim will ihre Negativserie beenden und im Nachholspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Maifeld-Elztal II nach langer Zeit wieder drei Punkte einfahren.
Alfons Benz

Brohlbachtal wartet seit fünf Partien auf einen Sieg, Maifeld-Elztal II hat sogar seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Wer beendet im Nachholspiel der B Staffel 8 in Düngenheim seine Durststrecke?

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Am Mittwochabend (19.30 Uhr) stehen sich im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 in Düngenheim die punktgleichen Teams der SG Brohlbachtal (9.) und der SG Maifeld-Elztal II (10.) gegenüber. Der Sieger springt auf Rang acht.Für beide Seiten ist die Partie von enormer Bedeutung.

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