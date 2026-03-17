Brohlbachtal wartet seit fünf Partien auf einen Sieg, Maifeld-Elztal II hat sogar seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Wer beendet im Nachholspiel der B Staffel 8 in Düngenheim seine Durststrecke?

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) stehen sich im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 in Düngenheim die punktgleichen Teams der SG Brohlbachtal (9.) und der SG Maifeld-Elztal II (10.) gegenüber. Der Sieger springt auf Rang acht.

Für beide Seiten ist die Partie von enormer Bedeutung.