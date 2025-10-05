Kreisliga B Staffel 8 Brohlbachtal rundum zufrieden mit 4:1 gegen Hausen Daniel Fischer 05.10.2025, 20:23 Uhr

i Die SG Brohlbachtal (orange Trikots, links Lukas Mohr, rechts Tom Caspari) schlug in Hambuch den Tabellenvierten TuS Hausen mit 4:1 und verbesserte sich auf Rang acht. Alfons Benz

Nur zwei Spiele hat es am Sonntag in der Kreisliga B Staffel 8 gegeben. Dabei hat das Topteam TuS Hausen im Brohlbachtal überraschend verloren und die SG Ahrtal bei der Laubacher Reserve wie erwartet gewonnen.

Nachdem schon unter der Woche drei vorgezogene Spiele in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 auf dem Programm gestanden haben, wurden am Sonntag im Rahmen des neunten Spieltages zwei weitere Begegnungen ausgespielt. Während sich die SG Ahrtal beim SV Laubach II durchsetzte und damit in Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleibt, feierte die SG Brohlbachtal etwas überraschend einen klaren Heimsieg über den TuS Hausen.







