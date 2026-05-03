Der SV Strimmig steht drei Spieltage vor Schluss als Vizemeister in der B Staffel 14 fest. Ein Sieg fehlt dem SVS noch, um über die Quotientenregelung in die A-Klasse aufzusteigen.
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Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat der SV Strimmig den zweiten Tabellenplatz endgültig zementiert und kann am kommenden Sonntag bei der heimischen Kirmes den Aufstieg perfekt machen. Bell fuhr in Peterswald einen klaren Auswärtssieg ein und Meister Gonzerath machte gegen Kastellaun das halbe Dutzend an Toren beim 6:0-Sieg voll.