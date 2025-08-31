Langweilig ist es nicht am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 geworden, allein in Bremm fielen 13 Tore beim 5:8 gegen Strimmig. In keiner der sechs Duelle bekamen die Zuschauer weniger als vier Treffer zu sehen.

SV Gonzerath – SG Baldenau Hundheim 6:1 (1:0). Titelfavorit Gonzerath ließ sich auch von Baldenau nicht beirren und thront nach dem Kantersieg mit der maximalen Punkteausbeute und im Schnitt fast sechs erzielten Treffern pro Partie an der Tabellenspitze. Einzig Verfolger Strimmig hält Schritt.

Tore: 1:0 Noah Herlach (2.), 1:1 Kevin Schabbach (49.), 2:1 Elia Wilbert (53.), 3:1 Marvin Reitz (73.), 4:1 und 5:1 Noah Herlach (78., 82.), 6:1 Vincenzo Nepi (86.).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karten für Nick Hoff (Gonzerath, 43.) und Guilermo Guerrero (Hundheim, 75.).

FC Peterswald-Löffelscheid – DJK Morscheid 5:1 (3:0). Einen souveränen Heimsieg feierte Peterswald-Löffelscheid. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 3:0 vorentschieden. Spielertrainer Lukas Emmel zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben eine gute Partie abgeliefert, aus dem Spiel heraus nichts zugelassen. Nur durch unsere Fehler wurde der Gegner gefährlich.“ Er merkte an, dass Morscheid ersatzgeschwächt angetreten sei und nicht so stark war wie erwartet. Ein kleiner Wermutstropfen blieb: „Wir sind bisschen sauer, dass wir noch ums Gegentor gebettelt haben, aber alles in allem war es ein schöner Fußballsamstag.“

Tore: 1:0 Sebastian Wilhelms (16.), 2:0 Alexander Boehnlein (45.), 3:0 Philipp Klug (45.+3), 4:0 Alexander Boehnlein (49.), 5:0 Lukas Emmel (76.), 5:1 Tim Schneider (90.+4).

Besonderheit: Max Reichert (Morscheid) verschießt Foulelfmeter (84.).

SG Sohren/Büchenbeuren – SG Kastellaun/Uhler 3:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit sicherte sich die SG Sohren/Büchenbeuren drei wichtige Punkte. In einer Partie, die lange auf der Kippe stand, brach Kristian König nach 56 Minuten den Bann für die Hausherren. Eric Kupp erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0 (65.), ehe Valentino Steffens-Guerra die Gäste wieder ins Spiel brachte (70.). Christopher Faust machte schließlich den Deckel drauf. Sohrens Trainer Max Rothenbach bilanzierte: „Ich glaube, dass am Ende die etwas klügere Mannschaft gewonnen hat, in einem Spiel, das jetzt nicht wirklich von Höhepunkten geprägt war.“ Er fügte hinzu: „Die Leistung, vor allem aber das Ergebnis, muss im nächsten Spiel gegen Baldenau bestätigt werden.“

Tore: 1:0 Kristian König (56.), 2:0 Eric Kupp (65.), 2:1 Valentino Steffens-Guerra (70.), 3:1 Christopher Faust (82.).

SG Bremm II – SV Strimmig 5:8 (3:2). Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Bremm, bei dem der SV Strimmig am Ende die Oberhand behielt. Die Bremmer Reserve lieferte einen großen Kampf und führte zur Pause überraschend mit 3:2. Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie lange offen. „Wir waren bis zur 70. Minute ebenbürtig. Dann hat man einfach gemerkt, dass wir personell gebeutelt sind“, erklärte Bremms Coach Patrick Jobelius. In der Schlussphase schwanden die Kräfte, was Strimmig eiskalt ausnutzte und das Spiel mit Toren von Nico Wolfs (70.), Luis Huschet (73.) sowie einem Doppelpack von Paul Reisberger (76., 82.) komplett drehte. Jobelius sah den Sieg für die Gäste am Ende als verdient an, zog aber auch Positives aus der Niederlage: „Ich bin froh, dass die Mannschaft erkannt hat, dass wir mitspielen können in der Klasse, wenn wir alle unser Bestes geben.“

Tore: 0:1 Luis Huschet (1.), 1:1 Marlon Burg (11.), 1:2 Marc Lipke (19.), 2:2 Maro Pellenz (21.), 3:2 Matthias Bremm (30.), 3:3 Marc Lipke (64.), 4:3 Burg (68.), 4:4 Nico Wolfs (70.), 4:5 Luis Huschet (73.), 4:6 und 4:7 Paul Reisberger (76., 82.), 5:7 Bremm (88.), 5:8 David Angsten (90.+5).

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Hunsrückhöhe 3:2 (2:0). Die SG Biebertal/Unterkülztal zitterte sich zu einem 3:2-Heimsieg, der am Ende deutlich knapper ausfiel, als es der Spielverlauf aus Sicht von Spielertrainer Sandro Hoffmann vermuten ließ. Seine Elf dominierte die Partie über weite Strecken und führte souverän mit 3:0. „Das war sehr gut, zumindest bis zur Nachspielzeit. Da waren wir mental wahrscheinlich schon beim Bier“, resümierte Spielertrainer Sandro Hoffmann. Er lobte die Leistung nach heftiger Kritik zuvor und fand vor allem Gefallen an einem seiner Akteure: „Besonders Jannis Christ hat heute ein Mega-Spiel gemacht. Er war definitiv unser Matchwinner, war aber auch einer derer, die letzte Woche angezählt wurden.“

Tore: 1:0 und 2:0 Jannis Christ (30., 31.), 3:0 Michael Mayer (54.), 3:1 René Küsters (87.), 3:2 Max Hein (90.).

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz – SV Longkamp 4:1 (2:0). Mit einem Blitzstart legte die SG Bell den Grundstein für den 4:1-Erfolg. Luca Olbermann (5.) und Timo Theisen (7.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung. Trotz des klaren Sieges war Trainer Klaus Vogt nicht vollends zufrieden. „Gutes Spiel von uns, der Sieg war nie in großer Gefahr. Wir haben 20 Minuten Vollgas gegeben, danach aber zwei Gänge zurückgeschaltet“, analysierte er. Genau diese Nachlässigkeit störte ihn: „Wir haben immer zwei, drei Aktionen drin, wo du den Gegner einlädst, ein Tor zu machen. Das stört mich. Da müssen wir weg von kommen.“ Die Freude wurde zusätzlich von einer bösen Diagnose überschattet: Bei Ari Maxeiner wurde ein Kreuzbandriss sowie ein Knorpelschaden festgestellt.

Tore: 1:0 Luca Olbermann (5.), 2:0 Timo Theisen (7.), 3:0 Michael Huth (59.), 3:1 Dominic Buczolich (73.), 4:1 Olbermann (90.+1, Foulelfmeter).