Während der FSV RW Lahnstein einen einstelligen Tabellenplatz schon so gut wie erreicht hat, müssen die FSV Osterspai II und der SV Braubach nicht mehr um den Verbleib in der B-Klasse bangen.

Nach der Punkteteilung im Derby des 25. Spieltags der Fußball-Kreisliga B6 konnte gefeiert werden: Die Osterspaier Reserve und der SV Braubach können nicht mehr absteigen.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – FSV RW Lahnstein 1:1 (0:1). Da im Tabellenkeller die Würfel schon vor dem Anpfiff für beide Teams in die für sie richtige Richtung gefallen waren, entwickelte sich zwischen den Nachbarn ein recht fader Kick. „Wir haben eine gute Reaktion auf die Packung der vergangenen Woche gezeigt“, nahm FSV-Coach Denys Ernst den Punkt gerne mit.

„Es war zwar Not gegen Elend, aber die Luft war eben raus.“

Lahnsteins Trainer Norman Stenzel hatte nach dem 1:1 in Osterspai Verständnis für das schwache Niveau.

Unter dem Strich zufrieden war auch sein Lahnsteiner Kollege Norman Stenzel. „Es war zwar Not gegen Elend, aber die Luft war eben raus. Wir haben zwar alles versucht, aber nach der strapaziösen Aufholjagd in der Rückrunde fehlte uns die nötige Kraft, um das fing noch für uns zu entscheiden.“ FSV-Abteilungsleiter Marek Lemler wollte unterdessen Gerüchte über einen freiwilligen Rückzug der Reserve in die unterste Spielklasse nicht bestätigen. „Darüber haben wir noch nicht gesprochen.“ Schiedsrichter: Andre Ackermann. Tore: 0:1 Moritz Sundermeier (44.), 1:1 Felix Lemler (50.). Zuschauer: 80.

TV Winningen – SV Braubach 1:0 (0:0). Der SVB bleibt trotz der unnötigen Niederlage an der unteren Mosel B-Ligist. „Wir haben es verpasst, den lucky punch zu setzen. Chancen dazu gab’s wahrlich genügend“, so Trainer Björn Schmitz, der aber nach einigen Rücksprachen mit dem Verband erst am Montagmorgen aufatmen konnte. Mitkonkurrent VfR Eintracht Koblenz II wird durch den Abstieg seiner ersten Garnitur aus der A-Klasse an das Tabellenende gesetzt und steht neben dem TuS Neuendorf als Absteiger fest.

Schmitz hofft auf Rückkehr in den Spielbetrieb des Rhein-Lahn-Kreises

Damit sind die Würfel schon vor dem abschließenden Spieltag gefallen. Denn dann gastieren die Jungs aus dem Alten Gahnert beim enorm heimstarken Tabellendritten FC Arzheim (10/3/0). Für die kommende Runde hofft Schmitz auf die Rückkehr in den Spielbetrieb des Rhein-Lahn-Kreises. Schiedsrichter: Stefan Lang. Zuschauer: 50.