Fußball-Kreisliga B6 Braubach legt nicht nach und wird dafür spät bestraft

i Symbolbild dpa

1:1 trennten sich im Nachbarschaftsduell der Fußball-Kreisliga B6 die Osterspaier Zweite und der SV Braubach - im Kampf um den Klassenverbleib ist das für beide Kontrahenten zu wenig. Lahnstein ergatterte hingegen einen Bonus-Punkt beim Primus.

Für jede Mannschaft aus dem Rhein-Lahn-Trio gab’s am 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B6 einen Zähler. Der SV Braubach schließt im Gegensatz zu seinen Nachbarn das Jahr erst am kommenden Sonntag mit dem Gastspiel beim favorisierten FC Arzheim ab.







