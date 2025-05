RW Lahnstein hat das rettende Ufer in der Fußball-Kreisliga B6 erreicht. Die Nachbarn aus Osterspai, Kamp-Bornhofen und Braubach müssen hingegen auf der Hut bleiben.

VfR Eintracht Koblenz II – SV Braubach 1:4 (1:2). Durchatmen am Fuße der Marksburg: Mit dem ersten Saison-Dreier in der Fremde ist der SVB dem Klassenverbleib ein gutes Stück näher gekommen. Dabei steckte die Elf von Trainer Björn Schmitz im Kellerduell den frühen Rückstand gut weg. „Danach haben wir die Initiative an uns gerissen. Den Jungs war ja bewusst, um was es geht“, lobte Schmitz Kampfgeist und Disziplin seiner Schützlinge. Schiedsrichter: Frank Kulbe. Tore: 1:0 Steven Frings (7.), 1:1 Adrian Ditler (17.), 1:2, 1:3 beide Adrian Bilo (33., 69.), 1:4 Adrian Ditler (74.). Zuschauer: 50.

FV Rübenach II – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 12:0 (6:0). Mit abermals extrem dünnem Kader ging die FSV am Mühlenteich baden. „Mit der Leistung von heute werden wir es nicht hinbekommen“, so FSV-Coach Denys Ernst. „Wir haben seit Wiederbeginn erst zwei Punkte geholt.“ Schiedsrichter: Riccardo Raffaele. Tore: 1:0 Jakob Drack (6.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 alle Leon Dodes (7., 15., 30., 33.), 6:0 Luis Kipper (43.), 7:0, 8:0 beide Dominik Dodes (47., 66.), 9:0 Jannis Weisser (70.), 10:0 Dominik Dodes (75.), 11:0 Marvin Jünemann (80.), 12:0 Oskar Jacek (88.). Zuschauer: 40.

FSV RW Lahnstein – TuS Neuendorf 8:0 (3:0). Das Schlusslicht hatte im Rhein-Lahn-Stadion überhaupt nichts zu bestellen und taugte nicht zum Lahnsteiner Spielverderber. „Wir haben als Team zusammengestanden und eine starke Rückrunde gespielt“, so Norman Stenzel, der auch in der kommenden Runde Trainer der Lahnsteiner bleibt. Schiedsrichter: Michael Flemming. Tore: 1:0 Vito Alessandro Gennaro (2.), 2:0 Moritz Sundermeier (36.), 3:0 Nicolas Canal Suarez (45.), 4:0, 5:0 beide Colin Klinkner (52., 78.), 6:0 Vlad Marcu (83.), 7:0 Roman Beer (86.), 8:0 Jonas Janowski (88.). Zuschauer: 50.