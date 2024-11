3:0 gegen Herresbach Boss entscheidet Derby für sich Jan Müller 10.11.2024, 20:44 Uhr

i Eine Ecke ist gut, aber drei Tore, wie sie Boos gegen Herresbach erzielt hat, ist besser. dpa

Das Derby war eindeutig und ging an die SG Weiler/Boos - Vordereifel Herresbach konnte nicht mithalten

SG Weiler/Boos – FSG Vordereifel Herresbach 3:0 (1:0). Die SG Weiler/Boos hat sich am Freitagabend in der Fußball-Kreisliga B12 zum Derbysieger gekrönt und auf dem heimischen Hartplatz in Boos einen verdienten 3:0-Erfolg gegen Lokalrivale Vordereifel Herresbach eingefahren.

