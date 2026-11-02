Der letzte Spieltag in der Hinrunde der C Staffel 12 stand an, beendet wird sie aber erst am Mittwoch mit dem Nachholspiel in Büchel zwischen Eifelhöhe II und Boos/Weiler. Der Gast und Tabellenführer kann im zwölften Spiel den zwölften Sieg landen.
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Die SG Boos/Weiler kann am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Auswärtssieg im Nachholspiel in Büchel beim Tabellenvorletzten SG Eifelhöhe II die perfekte Hinrunde in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 spielen: Das 9:0 gegen Schlusslicht SV Ulmen II war für Boos/Weiler der elfte Sieg im elften Spiel, das Dutzend sollte am Mittwoch in Büchel vollgemacht werden.