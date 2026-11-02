Kreisliga C Staffel 12 Boos/Weiler kann in Büchel perfekte Hinrunde hinlegen Michael Bongard 02.11.2026, 12:12 Uhr

i Henrik Schneider traf zweimal für seine SG Auderath/Alflen beim 4:2-Sieg beim SV Masburg II und erhöhte sein Konto auf 18 Saisontore. Allerdings musste Schneider in der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Jörg Niebergall

Der letzte Spieltag in der Hinrunde der C Staffel 12 stand an, beendet wird sie aber erst am Mittwoch mit dem Nachholspiel in Büchel zwischen Eifelhöhe II und Boos/Weiler. Der Gast und Tabellenführer kann im zwölften Spiel den zwölften Sieg landen.

Die SG Boos/Weiler kann am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Auswärtssieg im Nachholspiel in Büchel beim Tabellenvorletzten SG Eifelhöhe II die perfekte Hinrunde in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 spielen: Das 9:0 gegen Schlusslicht SV Ulmen II war für Boos/Weiler der elfte Sieg im elften Spiel, das Dutzend sollte am Mittwoch in Büchel vollgemacht werden.







Artikel teilen

Artikel teilen