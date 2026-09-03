Bisher auswärts ohne Tore Bleibt die SG Einrich auf fremdem Terrain harmlos? Stefan Nink 03.09.2026, 09:22 Uhr

i Die Minimalisten aus Sportpark wollen weiter jubeln: Die gut aus den Startlöchern gekommene TuS Niederneisen gibt am Sonntag ihre Visitenkarte in Braubach ab. Andreas Hergenhahn

Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen kommt: Zwei bis dato ungeschlagene Aufstiegskandidaten kreuzen am Freitag ab 19.30 Uhr im Nassauer Schul- und Sportzentrum die Klingen. Der Sieger dieser Partie festigt vorerst seinen Platz in der Spitzengruppe.

„Wenn man aufsteigen will, dann muss man besonders eben jene Topspiele zuhause gewinnen. Mit dem Top-Spiel in Nassau wird bereits am Freitagabend in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B der 5. Spieltag der Saison eröffnet. Die restlichen sechs Partien werden dann am Sonntagnachmittag angepfiffen.







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