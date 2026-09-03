Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen kommt: Zwei bis dato ungeschlagene Aufstiegskandidaten kreuzen am Freitag ab 19.30 Uhr im Nassauer Schul- und Sportzentrum die Klingen. Der Sieger dieser Partie festigt vorerst seinen Platz in der Spitzengruppe.
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Mit dem Top-Spiel in Nassau wird bereits am Freitagabend in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B der 5. Spieltag der Saison eröffnet. Die restlichen sechs Partien werden dann am Sonntagnachmittag angepfiffen.
„Wenn man aufsteigen will, dann muss man besonders eben jene Topspiele zuhause gewinnen.