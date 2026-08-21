Der SV Blankenrath II hat bis zum Wochenende die Tabellenführung in der B Staffel 9 übernommen. Der SVB II schlug am Donnerstag den TuS Ellern in einer vorgezogenen Begegnung des dritten Spieltags mit 4:1.
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Der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ist bereits eröffnet worden: Im vorgezogenen Spiel übernahm der SV Blankenrath II durch ein 4:1 gegen den TuS Ellern zumindest bis Samstag die Tabellenführung. Am Wochenende folgen sechs weitere Partien – darunter brisante Derbys in Kastellaun und Oppertshausen.