Kreisliga B Staffel 9 Blankenrath II übernimmt die Tabellenführung Nico Balthasar 21.08.2026, 13:03 Uhr

i Erich Marchel hielt den Sieg gegen den TuS Ellern fest: Der Torwart des SV Blankenrath II parierte in der 30. Minute beim Stand von 2:0 einen Elfmeter von Ellerns Burak Döner. Blankenrath II gewann am Donnerstag mit 4:1 gegen den Aufsteiger und eroberte die Tabellenführung – zumindest bis zum Wochenende, wenn die restlichen Partien des dritten Spieltags in der B Staffel 9 anstehen. Dennis Irmiter. Dennis Irmiter | PHOTO-MOMENTS

Der SV Blankenrath II hat bis zum Wochenende die Tabellenführung in der B Staffel 9 übernommen. Der SVB II schlug am Donnerstag den TuS Ellern in einer vorgezogenen Begegnung des dritten Spieltags mit 4:1.

Der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ist bereits eröffnet worden: Im vorgezogenen Spiel übernahm der SV Blankenrath II durch ein 4:1 gegen den TuS Ellern zumindest bis Samstag die Tabellenführung. Am Wochenende folgen sechs weitere Partien – darunter brisante Derbys in Kastellaun und Oppertshausen.







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