Die SG Bremm II hat am sechsten Spieltag in der B Staffel 14 beim 2:0 gegen die DJK Morscheid den ersten Sieg eingefahren und verbesserte sich auf den ersten Nichtabstiegsrang elf.

Auch nach dem sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 bleibt der SV Strimmig Tabellenführer, ließ im Derby bei der Blankenrather Reserve aber das erste Mal in dieser Saison beim 3:3 Federn.

FC Peterswald-Löffelscheid – SG Sohren/Büchenbeuren 1:5 (1:2). Trotz der deutlichen 1:5-Heimpleite gegen Sohren war Spielertrainer Lukas Emmel weit davon entfernt, den Stab über seiner Mannschaft zu brechen. Er sah ein Team, das sich die Gegentore durch Unachtsamkeiten bei Standards selbst einschenkte und sich am Ende selbst schlug. „Das hört sich übel an, so auf die Mütze zu bekommen, aber wir waren mindestens ebenbürtig“, erklärte Emmel nach der Partie. Sein Team habe sich aus dem Spiel heraus sogar mehr Chancen als der Gegner erarbeitet. Daher sei er nach dem Spiel nicht traurig gewesen, denn „Leistung und Einstellung, Bereitschaft und Wille waren gut, nur das Ergebnis passt nicht dazu“.

Tore: 0:1 Artur Zvolev (13.), 1:1 Lukas Emmel (17.), 1:2 Jan Diel (23.), 1:3 Daniel Dreher (44.), 1:4 Eigentor (69.), 1:5 Colin Vochtel (87.).

SV Gonzerath – SV Longkamp 7:0 (4:0). Nächste Machtdemonstration vom SV Gonzerath: Der Aufstiegsfavorit feierte den fünften Sieg im fünften Spiel und erzielt mit nun 30 Treffern auf dem Konto im Schnitt sechs Tore pro Partie.

Tore: 1:0 Christopher Koltes (7.), 2:0 Noah Herlach (18.), 3:0 Nico Roth (22.), 4:0 Anthony Pizzuti (29., Foulelfmeter), 5:0 Robert Toth (55.), 6:0 und 7:0 Koltes (70., 80.).

SV Blankenrath II – SV Strimmig 3:3 (2:0). Das Derby wurde vor allem in der Schlussphase emotional und farbenfroh, am Ende trotzte die Blankenrather Reserve dem Spitzenreiter aus Strimmig einen Punkt ab. Nach einer komfortablen 2:0-Pausenführung schien Blankenrath auf der Siegerstraße, doch die Gäste drehten die Partie mit drei Toren binnen 15 Minuten. In einer hitzigen Schlussphase mit drei Platzverweisen kämpfte sich Blankenrath II zurück und sicherte sich durch den zweiten Treffer von Thomas Gorschowski den verdienten Ausgleich. „Nach einer intensiven und anstrengenden Trainingswoche haben wir uns belohnt, unser Herz auf dem Platz gelassen und völlig verdient einen Punkt eingefahren“, resümierte ein zufriedener Heimtrainer Alexander Meurer.

Tore: 1:0 Luca Ahlert (2.), 2:0 Thomas Gorschowski (22.), 2:1 und 2:2 Nico Wolfs (53., Foulelfmeter, 66.), 2:3 Thomas de Valk (68.), 3:3 Gorschwoski (79.).

Besonderheiten: Rote Karten für Marvin Morsch wegen Tätlichkeit (78.) und Leo Wilhelms wegen Notbremse (90.+3, beide Strimmig), Gelb-Rote Karte für Lukas Ambros (84., Blankenrath II).

SG Bremm II – DJK Morscheid 2:0 (1:0). Große Erleichterung bei der SG Bremm II nach dem ersten Saisonsieg. Gegen die DJK Morscheid stand am Ende ein hart erarbeiteter 2:0-Erfolg zu Buche. Für Coach Patrick Jobelius zählte einzig und allein das Ergebnis: „Endlich gewonnen, egal wie. So kann man es eigentlich zusammenfassen.“ Spielerisch sei es zwar nicht die beste Leistung gewesen, doch aufgrund von Personalnot und angeschlagenen Spielern war der Kampfgeist umso mehr gefragt.

Tore: 1:0 Nick Schneiders (41.), 2:0 Florian Dreis (80.).

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Kastellaun/Uhler 1:3 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fühlte sich die Heimmannschaft bei mehreren Entscheidungen vom Schiedsrichter benachteiligt. Spielertrainer Sandro Hoffmann identifizierte eine Schlüsselszene, als Felix Kiefer aus seiner Sicht ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. Er kollidierte mit dem Kastellauner Keeper Luca-Elia Rech und musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus. „Klarer Elfmeter für die 140 anwesenden Personen auf dem Sportplatz. Nur einer sieht es anders“, haderte Hoffmann, der zudem das entscheidende 1:3 aus einer klaren Abseitsposition gesehen haben will. Sein Fazit: „Am Ende gewinnt Kastellaun ein ganz, ganz, ganz fragwürdiges Spiel.“

Tore: 0:1 und 0:2 Daniel Gewehr (57., 77.), 1:2 Raphael Zins (90.+5), 1:3 Lenny Schmitz (90.+6).

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz – SG Hunsrückhöhe 6:2 (2:2). Zwei völlig unterschiedliche Gesichter zeigte die SG Bell beim 6:2-Heimsieg. Einer „zerfahrenen und ruppigen“ ersten Hälfte mit einer laut Coach Klaus Vogt schwachen Abwehrleistung folgte eine klare Leistungssteigerung. Trainer Klaus Vogt fand offenbar die richtigen Worte. „In der Halbzeit gab es einen Einlauf, da habe ich mir den Frust von der Seele geredet“, so Vogt. Seine Umstellungen fruchteten, und plötzlich trat sein Team mit einem anderen Gesicht auf. „Im Endeffekt haben wir verdient gewonnen, drei Punkte und weiter geht's“, so der pragmatische Kommentar von Vogt. Die Gäste mussten auf acht Stammspieler verzichten und gaben in der zweiten Halbzeit ein ganz schwaches Bild ab.

Tore: 1:0 Niklas Kutscher (2.), 1:1 René Küsters (5.), 2:1 René Kochems (10.), 2:2 Küsters (24.), 3:2 Kilian Kötz (53.), 4:2 und 5:2 Kutscher (58., Foulelfmeter, 84.), 6:2 Kochems (90.).