Vor dem dritten Spieltag in der B Staffel 14 warten noch 5 der 13 Mannschaften auf Zählbares, darunter der SV Longkamp und die SG Bremm II, die im direkten Duell aufeinandertreffen.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 stehen am dritten Spieltag sechs Begegnungen auf dem Programm, die erste Tendenzen für den weiteren Saisonverlauf untermauern könnten. Während an der Tabellenspitze die ersten Teams ihre Ambitionen Nachdruck verleihen wollen, stehen andere Mannschaften bereits unter Druck, die ersten Punkte zu sammeln. Die SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz hat an diesem Wochenende spielfrei.

SV Gonzerath – SV Blankenrath II (Fr., 19.45 Uhr). Für die Reserve des SV Blankenrath steht ein Spitzenspiel an, aber ihr steht auch eine Herkulesaufgabe bevor, obwohl die Bilanz mit zwei Siegen perfekt ist. Mit dem SV Gonzerath ist der Aufstiegsfavorit der Gegner. Trainer Alexander Meurer will sich bei der nach zahlreichen hochkarätigen Neuzugängen „Übermannschaft“ Gonzerath aber keineswegs kampflos geschlagen geben. „Wir werden nicht dahinfahren, um vorher abzuschenken“, betont Meurer. Sein Team, das sich gerne „länger im oberen Mittelfeld“ festsetzen würde, werde alles daransetzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen.

SG Hunsrückhöhe – FC Peterswald-Löffelscheid (Sa., 17 Uhr, in Belg). Nach dem 5:1-Derbysieg in Sohren will die SG Hunsrückhöhe nun auch im nächsten Derby in Belg punkten. „Es gilt, nachzulegen und auch vor heimischer Kulisse die ersten drei Zähler einzufahren“, gibt Trainer Sascha Kleinert die Marschroute vor. Er erwartet gegen Peterswald jedoch keine leichte Aufgabe. „Es kommt ein Gegner, gegen den wir uns erfahrungsgemäß die letzten Jahre immer schwergetan haben“, so Kleinert, der ein „enges und eher kampfbetontes Spiel“ prognostiziert. Ihm ist bewusst, dass sein Team alles investieren muss, um erfolgreich zu sein.

SV Strimmig – SG Biebertal/Unterkülztal (So., 13.30 Uhr). Ein echtes Spitzenspiel dürfen die oft zahlreichen Zuschauer in Mittelstrimmig erwarten. Der mit zwei Siegen gestartete SVS empfängt mit der SG Biebertal ein Team, das laut Strimmigs Trainer David Angsten „um die vordersten Plätze mitspielen will und wird“. Angsten sieht somit keinen Favoriten, weiß aber, auf wen es aufzupassen gilt. „Wenn wir ihre Führungsspieler Edgar Flegel und Sandro Hoffmann in den Griff bekommen und unsere derzeitige Form bestätigen, werden wir als Sieger vom Platz gehen“, sagt er.

SG Baldenau Hundheim – SG Kastellaun/Uhler (So., 14.30 Uhr, in Hinzerath). Eine Wundertüte erwartet Gäste-Coach Frank Hartmann. Über den Gegner (null Punkte) wisse er kaum etwas, weshalb der Fokus ganz auf der eigenen Leistung liege. „Wir müssen unsere Spielstärke, die wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, ein Stückweit wiederfinden“, fordert er trotz zwei 4:0-Siegen in zwei Spielen. Personell stehen Volodymyr Havryliuk und Rico Remsperger wieder zur Verfügung, dafür fallen Kevin Schulz und Marius Doffing aus.

SV Longkamp – SG Bremm II (So., 14.30 Uhr). Für Aufsteiger Bremm II soll die Saison an diesem Sonntag erst richtig beginnen. Das Team kassierte zum Auftakt eine 0:8-Klatsche in Gonzerath, danach hatte die Elf von Coach Patrick Jobelius spielfrei. „Eigentlich beginnt unsere Saison am Sonntag. Wir wollen jetzt in der Liga ankommen und die ersten Punkte einfahren“, erklärt Trainer Patrick Jobelius. Keine gute Nachricht ist dabei der wahrscheinliche längere Ausfall von Kapitän Moritz Schmitz. Bei ihm besteht der Verdacht auf einen Ermüdungsbruch im Fuß. Dennoch zeigt sich Jobelius hoffnungsvoll: „Ich wünsche mir, dass wir die Intensität der Trainings in den letzten zwei Wochen aufs Spiel übertragen“.

DJK Morscheid – SG Sohren/Büchenbeuren (So., 14.30 Uhr). Auch bei Schlusslicht Sohren ist die Sehnsucht nach Zählbarem nach zwei Auftaktniederlagen groß. „Ich glaube, ich erzähle nichts Falsches, wenn wir dringend mal ein Erfolgserlebnis brauchen“, sagt Trainer Max Rothenbach. Die Vorzeichen sind allerdings schwierig, da personelle Sorgen die Aufgabe in Morscheid erschweren. „Uns fehlen einige Spieler, was es nicht einfacher macht“, so Rothenbach, der dennoch gewillt ist, positiv ins Spiel zu gehen.