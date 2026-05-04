Das nennt man mal eine Aufholjagd: Drei seiner jüngsten vier Partien hat der SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 für sich entschieden und ist damit wieder ein heißer Kandidat für einen Platz über dem Strich.
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Klare Heimsiege auf dem Weg zum erhofften Happy End gab’s in der Fußball-Kreisliga B6 für die beiden heimischen Vertreter FSV RW Lahnstein und SV Braubach. Auf beiden Plätzen standen am Sonntagnachmittag nach 90 Minuten 4:0-Erfolge zubuche, sodass es wieder möglich ist, dass am Saisonende nicht beide Absteiger aus dem Rhein-Lahn-Kreis kommen.