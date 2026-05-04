Fußball-Kreisliga B6 Björn Schmitz glaubt fest an die Rettung Stefan Nink 04.05.2026, 10:21 Uhr

i Symbolbild dpa

Das nennt man mal eine Aufholjagd: Drei seiner jüngsten vier Partien hat der SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 für sich entschieden und ist damit wieder ein heißer Kandidat für einen Platz über dem Strich.

Klare Heimsiege auf dem Weg zum erhofften Happy End gab’s in der Fußball-Kreisliga B6 für die beiden heimischen Vertreter FSV RW Lahnstein und SV Braubach. Auf beiden Plätzen standen am Sonntagnachmittag nach 90 Minuten 4:0-Erfolge zubuche, sodass es wieder möglich ist, dass am Saisonende nicht beide Absteiger aus dem Rhein-Lahn-Kreis kommen.







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