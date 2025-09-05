Ascheplatz adieu heißt es nach dem fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 in Bitzen. Gegen die SG Niederhausen trägt der TuS das letzte Mal ein Spiel auf dem „roten Rasen“ aus. Beide Trainer erwarten einen tollen Fight.

Der fünfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 hat eine besondere Begegnung zu bieten. Zum letzten Mal spielt der TuS Bitzen auf der heimischen Asche. Nach dem Spiel beginnen in Bitzen die Umbaumaßnahmen für den Kunstrasen, welcher die neue Heimspielstätte der Bitzener werden soll.﻿

Spiel der Woche

TuS Bitzen – SG Niederhausen/Birkenbeul (Sonntag, 15 Uhr). Die Bitzener spielten bereits unter der Woche 1:1 bei den Sportfreunden Ingelbach. Nun kommt ein Heimspiel, welches eine besondere Bedeutung hat. „Das ist ein durchaus besonderes Spiel für uns, da es das Letzte sein wird, welches wir auf unserer Asche austragen werden. Das Spiel ist der Startschuss für die Baumaßnahmen des Kunstrasens“, erklärt Bitzens Trainer Dominik Krämer vor der Begegnung. „Ich erwarte ein sehr kampfbetontes und intensives Spiel gegen Niederhausen. Keine der beiden Mannschaften möchte das Nachbarschaftsduell verlieren. Niederhausen hat eine starke, robuste Truppe, die in der Offensive einige gute Akteure hat. Der Tabellenplatz sagt nichts über das Leistungsvermögen aus“, betont Krämer. „Wir müssen von Anfang an dagegenhalten und unsere Stärken auf den Platz kriegen. Wir wollen die drei Punkte ein letztes Mal auf der Asche behalten“, blickt er voraus.

Sein Gegenüber Michael Lange, Trainer der SG Niederhausen, erwartet eine emotionale Partie. „Das ist das letzte Spiel auf der Asche, ich erwarte hochmotivierte Bitzener und einen harten Fight. Sie werden um jeden Millimeter kämpfen. Da kommt ein bärenstarker Gegner auf uns zu. Bitzen verfügt über eine sehr starke Offensive, zudem haben sie eine enorme Moral“, erklärt er. „Wir sind jetzt langsam in die Saison reingekommen. Die ersten beiden Spiele haben wir verpennt. Das letzte Spiel war schon richtig gut, der Lernprozess greift langsam. Ich bin stolz auf die Jungs, weil sie vor allem auch mental da sind. Sie wissen, was auf dem Sonntag auf dem Spiel steht. Das wird ein richtig gutes Spiel“, blickt Lange voraus.

Der Blick auf die anderen Plätze:

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Müschenbach/Hachenburg II (Samstag, 17.35 Uhr). Eine ungewöhnliche Anstoßzeit gibt es bei der Partie zwischen dem Tabellenvierten aus Honigsessen und dem Tabellenfünften aus Müschenbach. Die Bezirksliga-Reserve der Müschenbacher will mit einem Dreier an die Honigsessener ranrücken.

SG 06 Betzdorf II – FSV Kroppach (Sonntag, 12.30 Uhr). Die Bezirksliga-Reserve der SG Betzdorf musste vergangene Woche das erste Unentschieden der Saison hinnehmen. Im Heimspiel auf dem Bühl sollen gegen den FSV Kroppach wieder drei Punkte dazukommen.

SG Herdorf – SV Adler Derschen (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Herdorf bleibt das Maß aller Dinge. Mit 12 Punkten aus vier Spielen ist das Team von Spielertrainer Tim Zimmermann perfekt in die Saison gestartet. Die Derschener wollen durch den ersten Punktgewinn in der Vorwoche beflügelt aufspielen.

Sportfreunde Daaden – Sportfreunde Ingelbach (Sonntag, 15 Uhr). Die Ingelbacher spielten im Heimspiel unter der Woche gegen den TuS Bitzen 1:1. Damit sind sie nach drei gespielten Partien weiter ungeschlagen. Beim Auswärtsspiel in Daaden darf das aus Ingelbacher Sicht gerne so bleiben.

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach – SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Alsdorf steht nach vier Spielen mit neun Punkten auf Rang drei der Tabelle. Die Harbacher konnten in der Vorwoche der bis dato punktverlustfreien SG Betzdorf ein Unentschieden abringen. Alsdorf will alles in die Waagschale werfen, um weiter oben dranzubleiben.

DJK Friesenhagen – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II (Sonntag, 15 Uhr). Der A-Klassen-Absteiger aus Friesenhagen steht im Tabellenmittelfeld der Liga. Die Bezirksliga-Reserve der SG Lautzert-Oberdreis hat nach vier Spieltagen drei Zähler auf dem Konto und will alles dafür tun, um zügig die hinteren Regionen des Klassements zu verlassen.