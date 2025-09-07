In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt die SG Herdorf unangefochtener Spitzenreiter. 15 Punkte nach fünf Spielen und ein Torverhältnis von 19:2 können sich absolut sehen lassen. Alsdorf und Honigsessen lauern dahinter.

Die SG Herdorf bleibt weiterhin Tabellenführer der Kreisliga B1 – und das ohne Punktverlust. ﻿Die SG Alsdorf und die SG Honigsessen bleiben dahinter in Lauerstellung und lösen die SG Betzdorf II als Verfolger Nummer eins ab. Im Tabellenkeller bleiben der SV Adler Derschen und die SG Niederhausen weiter sieglos.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Müschenbach II 5:0 (1:0). Nach dem überraschenden Sieg über die Daadener in der Vorwoche kassierten die Müschenbacher in Honigsessen eine aufgrund der zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdiente, klare Niederlage. Im ersten Abschnitt konnten die Gäste noch gut mithalten und hatten in der ersten halben Stunde auch eigene Torchancen, kassierten aber noch vor der Pause den ersten Gegentreffer durch Marlon Schmidt (40.). Im zweiten Durchgang brach die Bezirksligareserve ein und die Hausherren spielten nur noch auf ein Tor. Nachdem man noch Pech bei Pfosten- und Lattentreffern hatte, schraubten Marco Karmann (75. Und 81.), Fabian Molzberger (79.) und erneut Schmidt (88.) das Ergebnis noch in die Höhe. „Die Müschenbacher sind in der zweiten Halbzeit eingebrochen und unser Sieg ist hochverdient“, so Honigsessens Pressewart Dieter Rautenstrauch.

SG Betzdorf II – FSV Kroppach 3:4 (1:2). Die Betzdorfer zeigten ihre bis dato schlechteste Saisonleistung und kassierten eine überraschende Heimniederlage gegen die Kroppacher. „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen und in der zweiten Halbzeit hat Kroppach seine Chancen im Gegensatz zu uns konsequent genutzt“, so Betzdorfs Trainer Werner Heinrich. In der Nachspielzeit (90.+3) sah Betzdorfs Torschütze Anton Semenov nach einer Tätlichkeit noch die Rote Karte. Torfolge: 0:1 Ben Schmidt (8.), 1:1 Ishab-Suayb Biyikli (35.), 1:2 Tim Neuer (39., Foulelfmeter), 1:3 Leon Kleff (46.), 2:3 Biyikli (50.), 3:3 Anton Semenov (54.), 3:4 Neuer (88.).

SG Herdorf – SV Adler Derschen 4:0 (3:0). Die Herdorfer feierten den fünften Sieg im fünften Spiel und bleiben unangefochtener Tabellenführer. In der ersten halben Stunde standen die Derschener sehr tief und die Hausherren taten sich in der Offensive schwer, erst nach dem ersten Treffer von Jannick Kessler in der 28. Minute boten sich mehr Lücken im Spiel. Jannis Stock (33.) und Spielertrainer Tim Zimmermann nutzten dies aus und machten mit ihren Treffern bereits vor dem Seitenwechsel alles klar. Nach der Pause sorgte erneut Kessler mit seinem Treffer in der 70. Minute für den Endstand. „Zu Beginn haben wir uns schwergetan, nach der Führung lief es dann besser. Wir haben keine Konter zugelassen und einen verdienten Sieg eingefahren“, so Herdorfs Spielertrainer Zimmermann.

Spfr Daaden – Spfr Ingelbach 4:3 (4:2). Nach dem desaströsen Auftritt in der Vorwoche zeigten die Daadener eine andere Einstellung und feierten einen verdienten Sieg gegen den Aufsteiger aus Ingelbach. Mann des Spiels war der Daadener Jannik Künkler, der im ersten Abschnitt dreimal (3., 20. und 39.) für sein Team traf. Den zweiten Treffer erzielte Felix Jung (18.). Die Ingelbacher hielten aber gut dagegen und kamen zunächst durch Dennis Springer in der achten Minute zum Ausgleich und durch den Treffer von Rene Pascal Nagel in der 21. Minute zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Nach dem erneuten Anschlusstreffer von Nicolas Hering in der 72. Minute wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. „Das Spiel war sehr zerfahren und es ging hin und her. Im Vergleich zur letzten Woche waren Fortschritte erkennbar, auch wenn zwei Gegentore vermeidbar waren. Aber Einsatz und Kampf haben gestimmt, die drei Punkte sind verdient“, so Daadens Trainer Max Ramb.

SG Alsdorf/Kirchen/F./W. – SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf 4:0 (2:0). Die Alsdorfer feierten ihren vierten Dreier in Folge und einen hochverdienten Derbysieg. Bereits in der achten Minute traf Noah Samuel Kessler zur Führung, Jens Reifenrath erhöhte in der 21. Minute. Weitere gute Chancen ließen die Hausherren liegen. In der Schlussphase traf zunächst Spielertrainer Robin Stockschläder (75.), ehe Emre Ülker in der Nachspielzeit (90.+3) zum Endstand traf. „Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und hätten höher führen müssen, der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir wollen oben dabei bleiben“, so Stockschläder.

DJK Friesenhagen – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II 7:0 (1:0). Ein auch in der Höhe verdienter Sieg der Friesenhagener. Die Tore schossen Leon Ohrndorf (20.), Tom Reimann (36.), Justus Eiteneuer (52.), Patrick Kroll (56.), Lukas Engels (69.), Kai Schwarz (76.) und Adriano Postorivo (90.). „Wir waren schon in der ersten Halbzeit dominant, haben aber erst nach der Pause die Tore gemacht. Wir waren über 90 Minuten klar besser“, so Spielertrainer Kroll.

TuS Bitzen – SG Niederhausen-Birkenbeul 2:0 (2:0). Im letzten Heimspiel auf Asche auf der legendären „Kaufmannshalde“ setzten sich die Bitzener im Lokalderby verdientermaßen durch und freuen sich nun auf den neuen Kunstrasenplatz. Beide Tore zum Heimsieg erzielte Colin Guilavogui (7. und 34.). Nach einer Rangelei kurz vor der Pause (45.+1) sahen TuS-Akteur Robin Heinrich und Gästespieler Dustin Ring nach Unsportlichkeiten die Rote Karte. Kurz vor dem Ende (85.) musste auch noch der Bitzener Daniel Lenz nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.