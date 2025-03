Birlenbacher Reserve gewinnt das Kellerduell

Der spielfreie Spitzenreiter TuS Burgschwalbach II konnte am Wochenende der Konkurrenz zuschauen. Die Tabellennachbarn SG Unterwesterwald und SG Aar-Einrich, die kaum noch als Verfolger tituliert werden können, lösten ihre Pflichtaufgaben souverän.

Während an der Tabellenspitze der Kreisliga B5 durch die Dominanz der TuS Burgschwalbach II fast schon Langeweile herrscht, macht in der Gefahrenzone ein Trio die beiden Absteiger untereinander aus. Dabei hat mittlerweile der nach wie vor sieglose FC Linde Berndroth die schlechtesten Karten.

TuS Nassau – FSV Welterod 2:0 (1:0). Früh geführt und spät den Deckel draufgemacht – nach diesem Strickmuster tüteten die Nassoven den Heimsieg ein und schlossen in der Tabelle zu den Grün-Weißen aus der Vogtei auf. „Nach eher durchwachsener erster Halbzeit haben wir uns umso besser in der zweiten präsentiert“, war TuS-Trainer Christian Thisse-Gemmer insgesamt zufrieden mit seiner Elf. Schiedsrichter: Maximilian Kaiser. Tore: 1:0 Noel Tschiersch (7.), 2:0 Jan Wolke (90.). Zuschauer: 30.

SG Mühlbachtal II – TuS Niederneisen 1:3 (1:2). TuS-Trainer Ewald Viehmann lobte sein Team nach dem Abpfiff im Blauen Ländchen. „Wir haben so gut wie nichts anbrennen lassen, daher war das ein verdienter Sieg. Ich habe nichts auszusetzen.“ Sein Kollege Stefan Göttsching hatte sich deutlich mehr erhofft. „Wir haben den Sieg geradezu verschenkt.“ Schiedsrichter: Patrick Ivanov. Tore: 1:0 Karlo Stjepanovic (1.), 1:1 Maurice Hölzer (30.), 1:2 Yannis Luca Scheid (35.), 1:3 Ewald Viehmann (77.). Zuschauer: 35.

TuS Gückingen II – SG Aar-Einrich 2:10 (2:4). Beim Tor- und Elfmeterfestival sahen die wenigen Zuschauer am Königstein einen Klassenunterschied. Die Vereinigten aus Allendorf-Berghausen und Hahnstätten kombinierten nach Herzenslust und erwiesen sich als ausgesprochen torhungrig. Da hatte die TuS-Reserve wenig Gleichwertiges entgegen zu setzen. SG-Trainer Steffen Popp verlebte einen ruhigen Nachmittag. „Ein sehr guter Start in die restliche Saison. Es kann gerne so weitergehen, wir blicken optimistisch nach vorne.“ Schiedsrichter: Bernd Sopp. Tore: 0:1 Kerim Cimendag (4., Foulelfmeter), 1:1 Malte Korneffel (5., Foulelfmeter), 1:2 Kerim Cimendag (8.), 1:3 Marco Esposito (22., Foulelfmeter), 2:3 Christopher Fischbach (44.), 2:4 Marco Esposito (45.), 2:5 Kerim Cimendag (52.), 2:6 Marco Esposito (57.), 2:7 Corvin Schwenk (78.), 2:8 Marco Esposito (80.), 2:9 Corvin Schwenk (86.), 2:10 Marco Esposito (88.). Pfosten: Marco Esposito (65., SG). Latte: Corvin Schwenk (62., SG). Zuschauer: 40.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Rheinhöhen II 3:2 (2:2). „Wir haben am Anfang verpasst mehrere Tore nachzulegen. So sind wir nochmal ins Schwitzen gekommen, doch zum Glück hat es für den Sieg gereicht“, befand BoReiBo-Trainer Philip Itzel. Das Fazit von Rheinhöhen-Coach Marco Müller: „Verdiente Niederlage. Uns fehlte das gesamte Spiel über der nötige Zugriff.“ Schiedsrichter: Frank Pfeifer. Tore: 1:0 Patrick Dillenberger (2.), 1:1 Christian Rücken (27.), 2:1 Eric Dombrowski (32.), 2:2 Christian Rücken (42.), 3:2 Eric Dombrowski (90.). Zuschauer: 50.

FC Linde Berndroth – SG Birlenbach/Schönborn II 1:2 (1:1). Mäßige Kost wurde den Besuchern des Duells der beiden weit abgeschlagenen Schlusslichtern geboten. „Birlenbach hat den lucky punch gesetzt. Letztendlich haben die Torhüter das spannende Match entschieden“, sagte FC-Abteilungsleiter Rene Walter. SG-Trainer Chris-Jannik Dietrich befand: „Es war zwar kein gutes Spiel, aber wir sind froh, dass wir endlich den ersten Dreier landen konnten.“ Schiedsrichter: Thomas Bakalo. Tore: 0:1 Björn Martin (25.), 1:1 Benedikt Raia (35.), 1:2 Paul Gerheim (65.). Besonderheit: Pfostenschuss von Benedikt Raia (20., Berndroth). Zuschauer: 70.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III – SG Unterwesterwald 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Marc Brühl (10.), 0:2 Marian Schmitz (23., Foulelfmeter), 1:2 Fabian Pörtner (61.), 1:3 Mathieu Fritsch (73.), 1:4 Marian Schmitz (90., Foulelfmeter). Zuschauer: 100.