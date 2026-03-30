Fußball-Kreisliga B6 Bilo hat das 2:2 vor Augen, dann ertönt ein Pfiff Stefan Nink 30.03.2026, 11:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Mit dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den bis dahin gleichauf liegenden FC Metternich III ist dem FSV RW Lahnstein im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga B ein großer Schritt gelungen. Der SV Braubach verpasste hingegen eine Überraschung.

Bei der zuhause noch ungeschlagenen zweiten Garnitur des FV Rübenach zog sich der SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 zwar gut aus der Affäre, musste aber den Heimweg mit leeren Händen antreten. Dem FSV RW Lahnstein hingegen glückte im Kellerduell mit der Metternicher Dritten der ersehnte Befreiungsschlag.







Artikel teilen

Artikel teilen