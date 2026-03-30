Mit dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den bis dahin gleichauf liegenden FC Metternich III ist dem FSV RW Lahnstein im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga B ein großer Schritt gelungen. Der SV Braubach verpasste hingegen eine Überraschung.
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Bei der zuhause noch ungeschlagenen zweiten Garnitur des FV Rübenach zog sich der SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 zwar gut aus der Affäre, musste aber den Heimweg mit leeren Händen antreten. Dem FSV RW Lahnstein hingegen glückte im Kellerduell mit der Metternicher Dritten der ersehnte Befreiungsschlag.