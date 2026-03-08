Kreisliga B Staffel 14
Biebertaler Ärger nach 1:3 gegen Strimmig
Noah Meurer (in Blau) und sein FC Peterswald-Löffelscheid mussten sich im Derby der SG Hunsrückhöhe um 1:1-Torschütze Felix Schmittinger mit 1:4 geschlagen geben.
B&P Schmitt

Gonzerath und Strimmig stehen auch nach dem ersten regulären Spieltag nach der Winterpause ganz oben in der B Staffel 14. Im Tabellenkeller gab es Verschiebungen, Morscheid ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, weil Bremm II Longkamp schlug.

Am 16. Spieltag hat die Fußball-Kreisliga B Staffel 14 Wendungen in der Schlussphase, hitzige Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen und ein Torfestival in Sohren geboten. Die Partien im Überblick:FC Peterswald-Löffelscheid – SG Hunsrückhöhe 1:4 (1:0).

