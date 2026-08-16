Kreisliga B Staffel 9
Biebertal/Unterkülztal fertigt Mont Royal mit 5:1 ab
An seinem 100. Geburtstag gewann der FC Peterswald-Löffelscheid (in Blau, von links mit Dominic Tschualjow und Steffen Retzlaff)
An seinem 100. Geburtstag gewann der FC Peterswald-Löffelscheid (in Blau, von links mit Dominic Tschualjow und Steffen Retzlaff) sein Heimspiel gegen den Aufsteiger TuS Kirchberg um Vallins Pierre Agbor mit 5:3.
Christian Kiefer

Der zweite Spieltag in der B Staffel 9 hatte nicht nur viele Tore parat, sondern auch wieder das ein oder andere bemerkenswerte Ergebnis – unter anderem der Biebertaler Kantersieg gegen Mont Royal. 

Lesezeit 4 Minuten
Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 mit im Schnitt mehr als fünf Toren pro Spiel nicht nur beste Unterhaltung, sondern hatte auch noch ein spätes Comeback, einen Jubiläumssieg und deutliche Trainerworte auf Lager. FC Peterswald-Löffelscheid – TuS Kirchberg III 5:3 (2:2).
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