Kreisliga B Staffel 9 Biebertal/Unterkülztal fertigt Mont Royal mit 5:1 ab Nico Balthasar 16.08.2026, 19:47 Uhr

i An seinem 100. Geburtstag gewann der FC Peterswald-Löffelscheid (in Blau, von links mit Dominic Tschualjow und Steffen Retzlaff) sein Heimspiel gegen den Aufsteiger TuS Kirchberg um Vallins Pierre Agbor mit 5:3. Christian Kiefer

Der zweite Spieltag in der B Staffel 9 hatte nicht nur viele Tore parat, sondern auch wieder das ein oder andere bemerkenswerte Ergebnis – unter anderem der Biebertaler Kantersieg gegen Mont Royal.

Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 mit im Schnitt mehr als fünf Toren pro Spiel nicht nur beste Unterhaltung, sondern hatte auch noch ein spätes Comeback, einen Jubiläumssieg und deutliche Trainerworte auf Lager. FC Peterswald-Löffelscheid – TuS Kirchberg III 5:3 (2:2).







Artikel teilen

Artikel teilen