Der zweite Spieltag in der B Staffel 9 hatte nicht nur viele Tore parat, sondern auch wieder das ein oder andere bemerkenswerte Ergebnis – unter anderem der Biebertaler Kantersieg gegen Mont Royal.
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Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 mit im Schnitt mehr als fünf Toren pro Spiel nicht nur beste Unterhaltung, sondern hatte auch noch ein spätes Comeback, einen Jubiläumssieg und deutliche Trainerworte auf Lager. FC Peterswald-Löffelscheid – TuS Kirchberg III 5:3 (2:2).