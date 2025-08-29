Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 stehen die Spitzenteams SG Kastellaun/Uhler und SV Strimmig vor vermeintlich machbaren Auswärtsaufgaben. In Biebertal übt der Spielertrainer öffentlich deutlich Kritik vor dem Duell gegen Hunsrückhöhe. Der SV Blankenrath II hat an diesem Wochenende spielfrei. Bereits am Freitagabend (19 Uhr) spielt Tabellenführer Gonzerath im Morbacher Derby gegen Baldenau Hundheim. Der Blick auf die restlichen Partien am vierten Spieltag:

FC Peterswald-Löffelscheid – DJK Morscheid (Sa., 17 Uhr). Ein Duell auf Augenhöhe erwartet FC-Spielertrainer Lukas Emmel. Beide Teams sind mit drei Zählern in die Saison gestartet und wollen sich im Tabellenmittelfeld etablieren. „Das ist ein bekannter Gegner, gegen den wir eine positive Bilanz hatten“, erinnert sich Emmel an vier eingefahrene Punkte aus der Vorsaison. Er weiß aber auch, dass sich die Gäste revanchieren wollen und sich gut verstärkt haben. Nach der aus seiner Sicht ungenügenden Leistung beim 1:4 im Derby in Belg gegen Hunsrückhöhe fordert er eine Reaktion seines Teams. „Eine schlechte Leistung und einfach nicht unser Anspruch. Wir müssen uns steigern“, so Emmel.

SG Sohren/Büchenbeuren – SG Kastellaun/Uhler (Sa., 19.15 Uhr, in Sohren). Zwar fuhr Sohren in Morscheid beim 5:3 den ersten Sieg ein, doch vor dem Duell mit Aufstiegsanwärter Kastellaun plagen Trainer Max Rothenbach weiterhin große Personalsorgen. „Der Kader ist verletzungs- und urlaubsbedingt wirklich klein geworden, weshalb wir schauen müssen, überhaupt genügend Spieler zusammenzubekommen“, gesteht der Coach die missliche Lage. Die Qualität des Gegners lässt ihn auch nicht optimistischer werden. Rothenbach zollt Respekt: „Ich glaube, mit Kastellaun wartet ein absolutes Top-Team auf uns, was die Aufgabe auch nicht einfacher macht.“ Kastellaun patzte vor einer Woche beim 2:2 in Baldenau, gewann dann aber unter der Woche im Kreispokal 1 gegen Hunsrückhöhe mit 4:3.

SG Bremm II – SV Strimmig (So., 12.30 Uhr). Zum ersten Heimspiel der Saison empfängt die Bremmer Reserve den perfekt gestarteten Titelkandidaten aus Strimmig. Trotz der klaren Außenseiterrolle und dem Wissen um ein „sehr schwieriges Spiel gegen einen Mitfavoriten“, überwiegt bei Übungsleiter Patrick Jobelius die Vorfreude auf die Heimpremiere. Allerdings ist der Kader bei den Gastgebern aktuell nicht sonderlich üppig besetzt: „Die Personalsituation ist weiterhin angespannt.“

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Hunsrückhöhe (So., 14.30 Uhr, in Biebern). Die Laune von Sandro Hoffmann, Spielertrainer der SG Biebertal, ist nach der 1:4 in Strimmig in der Vorwoche im Keller. Nicht nur die „enge Personaldecke“, bei der „gefühlt die ganze Mannschaft angeschlagen oder verletzt ist“, nervt ihn. Vielmehr nimmt er seine Spieler in die Pflicht, fordert eine andere Einstellung und spricht das auch deutlich an: „Wenn wir uns nicht wieder selbst schlagen wie in Strimmig, sollte was drin sein. Das ist aber eine Charakterfrage. Wie ernst nehme ich das Hobby Fußball? Wie bereite ich mich schon samstagabends auf den Sonntag vor?“ Sein Geduldsfaden scheint gerissen: „Ich bin maximal angepisst auf einige meiner Jungs und erwarte eine Reaktion.“ Die Gäste aus Bärenbach, Würrich, Belg und Hahn haben mit sechs Punkten aus drei Spielen einen ordentlichen Start hingelegt.

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz – SV Longkamp (So., 14.30 Uhr, in Buch). Das Heimspiel der SG findet im Rahmen des Sportfests in Buch statt. „Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann ist trübselige Stimmung“, hofft Trainer Klaus Vogt auf ein Erfolgserlebnis. Er sieht beide Mannschaften auf Augenhöhe und fordert nach guten, aber ertraglosen Auftritten endlich den ersten Dreier. „Wir haben bisher nicht schlecht gespielt, aber die Tore nicht gemacht“, so Vogt. Überschattet wurde die Trainingswoche von einer Hiobsbotschaft: Der Verdacht bei Leon Härter auf einen Kreuzbandriss im Knie, zugezogen beim 2:1-Sieg im Pokal gegen A-Klässler Dickenschied, hat sich bestätigt.