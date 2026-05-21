Kreisliga B Staffel 9 Biebernheimer Hartplatz muss Supermarkt weichen Nico Balthasar 21.05.2026, 12:10 Uhr

i Auf dem Sportplatz in Biebernheim soll ein Lebensmittelmarkt entstehen. Das Vereinsgebäude und das Multifunktionsfeld auf den ehemaligen Tennisplätzen sollen erhalten bleiben. Die Partie Niederburg gegen Ehrbachtal wird am Sonntag die letzte auf der altehrwürdigen Asche sein. Charlotte Krämer-Schick

Auch in der B Staffel 9 ist vor dem letzten Spieltag alles fix: Meister Urbar/Werlau und sein Vize Oppenhausen/Nörtershausen kehren in die A-Klasse zurück, absteigen in die C-Klasse müssen Mosel Löf II und Bassenheim.

Während Meister SG Urbar/Werlau am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 spielfrei hat, geht es für die übrigen zwölf Teams am 26. Spieltag um einen würdigen Saisonabschluss. Besonders wird es in Biebernheim, wo gleich drei Spieler ihre aktive Karriere beenden – und der Sportplatz selbst zum letzten Mal bespielt wird.







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