Auch in der B Staffel 9 ist vor dem letzten Spieltag alles fix: Meister Urbar/Werlau und sein Vize Oppenhausen/Nörtershausen kehren in die A-Klasse zurück, absteigen in die C-Klasse müssen Mosel Löf II und Bassenheim.
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Während Meister SG Urbar/Werlau am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 spielfrei hat, geht es für die übrigen zwölf Teams am 26. Spieltag um einen würdigen Saisonabschluss. Besonders wird es in Biebernheim, wo gleich drei Spieler ihre aktive Karriere beenden – und der Sportplatz selbst zum letzten Mal bespielt wird.