Sieg gegen Honigsessen Betzdorf II wird zum Herdorf-Verfolger Nummer eins Jens Kötting 05.10.2025, 21:51 Uhr

i Kampf um den Ball: Die SG Honigsessen (in Grau) konnte sich bei der 1:2-Niederlage nicht oft genug gegen die SG 06 Betzdorf II (in Grün) behaupten. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt die SG Herdorf das Team der Stunde. Einen weiteren Kantersieg fuhr die SG gegen die Bezirksliga-Reserve der SG Müschenbach/Hachenburg ein. Der SV Adler Derschen feierte den bis dato höchsten Saisonsieg.

In der Fußball-Kreisliga B1 zieht die SG Herdorf an der Tabellenspitze weiter ihre Kreise. Das Verfolger-Duell zwischen der SG 06 Betzdorf II und der SG Honigsessen/Katzwinkel entschieden die Betzdorfer auf dem Bühl für sich. Derschen landet einen Achtungserfolg gegen Harbach, in Bitzen wurde das Spiel 25 Minuten später angepfiffen.







