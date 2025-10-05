In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt die SG Herdorf das Team der Stunde. Einen weiteren Kantersieg fuhr die SG gegen die Bezirksliga-Reserve der SG Müschenbach/Hachenburg ein. Der SV Adler Derschen feierte den bis dato höchsten Saisonsieg.
Lesezeit 4 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B1 zieht die SG Herdorf an der Tabellenspitze weiter ihre Kreise. Das Verfolger-Duell zwischen der SG 06 Betzdorf II und der SG Honigsessen/Katzwinkel entschieden die Betzdorfer auf dem Bühl für sich. Derschen landet einen Achtungserfolg gegen Harbach, in Bitzen wurde das Spiel 25 Minuten später angepfiffen.