38 Treffer in sieben Spielen Betzdorf II und Hammer Land machen’s fast zweistellig Günter Gerhardt 31.08.2026, 00:39 Uhr

i Die SG Atzelgift/Nister (blaue Trikots) fügte der SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf (rote Trikots und Torhüter Luca Link) die erste Saisonniederlage hinzu. Der Absteiger setzte sich mit einem 6:0-Heimsieg zudem an die Tabellenspitze der Kreisliga B1. Martin Müller

9:1, 0:8, 6:0, 7:0 – Kantersieg um Kantersieg wurde am vierten Spieltag der Kreisliga B1 gefeiert. Drei Teams bleiben verlustpunktfrei an der Spitze. Ganz vorne rangiert nun Absteiter SG Atzelgift/Nister. Zwei Teams warten noch auf den ersten Punkt.

5,43 Tore durften die Zuschauer auf den Sportplätzen der Fußball-Kreisliga B1 am vierten Spieltag bejubeln. Des einen Freud ist aber auch des anderen Leid: Die SG Berod-Wahlrod II (20 Gegentreffer in vier Spielen) und die FK Etzbach (28 Gegentore) müssen schleunigst ihre Defensivarbeit verbessern.







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