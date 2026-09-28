Nach einem Auswärtssieg sind die Sportfreunde Schönstein wieder erster Verfolger der SG Atzelgift/Nister. Doch der Weg dahin war kein leichter, denn Vatan Spor Hamm ging früh mit 2:0 in Führung. Auch das Schlusslicht zog sich gut aus der Affäre.
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Währen die SG Atzelgift/Nister weiterhin verlustpunktfrei an der Spitze der Fußball-Kreisliga B1 steht, gibt es einen neuen ersten Verfolger mit den Sportfreunden Schönstein. Derweil zogen sich die beiden Teams auf den beiden letzten Plätzen, Vatan Spor Hamm und FK Etzbach, achtbar aus der Affäre.