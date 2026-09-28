Vatan Spor fordert Schönstein Betzdorf II steckt bei Sieg zwei Ausgleichstreffer weg Günter Gerhardt 28.09.2026, 08:44 Uhr

i Die SG Niedererbach/Niederhausen (rote Trikots) streckte sich und glich auch zweimal in Betzdorf aus. Am Ende behielt die SG-06-Reserve (grüne Trikots) aber die Oberhand beim 3:2-Heimsieg. Manfred Böhmer/balu

Nach einem Auswärtssieg sind die Sportfreunde Schönstein wieder erster Verfolger der SG Atzelgift/Nister. Doch der Weg dahin war kein leichter, denn Vatan Spor Hamm ging früh mit 2:0 in Führung. Auch das Schlusslicht zog sich gut aus der Affäre.

Währen die SG Atzelgift/Nister weiterhin verlustpunktfrei an der Spitze der Fußball-Kreisliga B1 steht, gibt es einen neuen ersten Verfolger mit den Sportfreunden Schönstein. Derweil zogen sich die beiden Teams auf den beiden letzten Plätzen, Vatan Spor Hamm und FK Etzbach, achtbar aus der Affäre.







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