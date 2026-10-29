Kreisliga B Staffel 8 Bester Angriff gegen beste Abwehr auf Ausweichplatz Nico Balthasar 29.10.2026, 12:15 Uhr

i Die Spvgg Cochem (blaues Trikot mit Max Diederichs) musste sich dem Tabellenführer DJK Kruft/Kretz mit 0:1 geschlagen geben und rutschte auf Rang vier ab. Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Moselaner beim Zweiten TuS Hausen auf dem Ausweichplatz in Alzheim. Kruft/Kretz begrüßt am Freitag (20 Uhr) die SG Eifelhöhe. Alfons Benz

Auch im Tabellenkeller der B Staffel 8 geht es eng zu: Vor dem letzten Hinrundenspieltag trennen den Vorletzten Ellenz-Poltersdorf auf dem ersten Abstiegsplatz 13 nur zwei Zähler vom Achten Maifeld-Elztal II. Beide treffen an der Mosel aufeinander.

Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 8, dem letzten der Hinrunde, steht am Sonntag das Duell zwischen Hausen und Cochem im Mittelpunkt: Der Zweite mit dem besten Angriff trifft auf den Vierten mit der besten Abwehr. Vier Spiele finden schon am Freitag statt.







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