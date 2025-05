Unglückliche Niederlagen kassierte das Trio aus dem Rhein-Lahn-Kreis beim Saisonabschluss in der Staffel 6 der Kreisliga B.

Auf den Rängen 9, 11 und 12 schlossen die Vertreter aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Spielzeit in der Staffel 6 der Kreisliga B ab. Dabei hatte der FSV RW Lahnstein am frühesten sichere Gefilde erreicht.

SV Untermosel II – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 2:1 (1:1). Es ging in Kobern-Gondorf zwar nur noch um die „Goldene Ananas“, dennoch hätte FSV-Trainer Denys Ernst bei seinem Ausstand gerne Zählbares von der Untermosel an den Mittelrhein mitgenommen. „Leider haben wir zu Beginn der zweiten Halbzeit gepennt und das zweite Tor kassiert“, so Ernst, der aber hervorhob. „In der letzten halben Stunde standen bei uns lauter junge Kerle auf dem Platz. Wenn sie es schaffen, fehlende Erfahrung zu kompensieren, wird man noch viel von ihnen hören.“ Schiedsrichter: Manuel Mück. Tore: 1:0 Florian Reif (21.), 1:1 Felix Lemler (28.), 2:1 Maris Lüllwitz (47.). Zuschauer: 40.

FSV RW Lahnstein – SV Waldesch 2:3 (1:1). Der Tabellenfünfte kam im Rhein-Lahn-Stadion zunächst besser zur Geltung, konnte sich aber nur wenige Sekunden der Führung erfreuen. Die Rot Weißen legten dann kurz nach Wiederbeginn vor, doch Waldesch hatte die passende Antwort parat. Nachdem Lahnsteins Ioan-Vladut Purcariu einen Hochkaräter ausgelassen hatte (89.) folgte in der Nachspielzeit die kalte Dusche auf der Gegenseite. „Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf eher entsprochen“, so FSV-Coach Norman Stenzel, der die starke Rückrunde seines Teams hervorhob, die letztlich ungefährdet Rang neun einbrachte. Schiedsrichter: Julian Weins. Tore: 0:1 David Berwanger (30.), 1:1 Ioan-Vladut Purcariu (31.), 2:1 Colin Klinkner (49.), 2:2, 2:3 beide David Berwanger (67., 90.+5). Zuschauer: 200.

SV Braubach – FC Arzheim 0:2 (0:2). Ein früher Doppelschlag des Rangdritten entschied die Partie im Alten Gahnert. „Man hat gemerkt, dass es um nichts mehr ging“, so SV-Trainer Björn Schmitz. Schiedsrichter: Bernd Sopp. Tore: 0:1 Ferdinand Eicher (16.), 0:2 Nico Ehrenstein. Zuschauer: 50.