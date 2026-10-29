Letzter Hinrunden-Spieltag Berods Reserve muss nach herber 2:6-Klatsche liefern Daniel Korzilius 29.10.2026, 11:36 Uhr

i Nach der 2:6-Pleite in Kroppach muss die Bezirksliga-Reserve der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (weiße Trikots) gegen Betzdorf II liefern. Volker Horz

Schlag auf Schlag geht es am letzten Hinrunden-Spieltag für die Fußball-B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied. Während die einen nach der Herbstmeisterschaft streben, kämpfen die anderen um den Anschluss ans Mittelfeld.

In den Fußball-Kreisligen B steht der letzte Spieltag der Hinrunde an. In der B3 könnte die Entscheidung um die Herbstmeisterschaft allerdings vertagt werden, da der Tabellenzweite CSV Neuwied noch ein Nachholspiel beim HSV Neuwied II zu bestreiten hat, das erst für 22.







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