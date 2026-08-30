DJK Müllenbach gewinnt 7:4 Bergsdorf schießt Hocheifel 23 zum vierten Sieg Lutz Klattenberg 30.08.2026, 18:14 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Fußball-Kreisliga B 13 brillierte Paul Bergsdorf mit einem Hattrick beim 4:0 der SG Hocheifel. DJK Müllenbach drehte ein 1:3 zum 7:4 – somit waren Heimat- und Sportfest gerettet.

Die SG Hocheifel 23 hat zum Adenauer Heimatfest das Derby gegen die SV Wershofen/Hümmel mit 4:0 gewonnen – es war der vierte Erfolg in Serie in der Fußball-Kreisliga B 13 für die Hocheifel-SG. Auch die DJK Müllenbach siegte an ihrem Sportfest: Beim 7:4 gegen den SV Laubach II bot die DJK ihren Zuschauern besondere Unterhaltung.







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