Kreisliga B Staffel 14 Bell schickt Kastellaun mit 5:3 auf die kurze Heimreise Nico Balthasar 28.09.2025, 20:32 Uhr

i Michael Huth (weißes Trikot) auf dem Weg zur Entscheidung: Der Akteur der SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz überwindet Kastellaun/Uhlers Torwart Luca-Elia Rech und markiert in der Nachspielzeit den Treffer zum 5:3-Derbysieg in Bell. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

In der B Staffel 14 hat der Tabellenführer SV Gonzerath nach dem 5:0 gegen Hunsrückhöhe nach dem achten Spieltag schon fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Die beiden Abstiegsplätze belegen nun Longkamp und Bremm II.

Im Mittelpunkt des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 stand das spektakuläre Nachbarschaftsduell, das die SG Bell nach eindrucksvollen Comeback mit 5:3 gegen Kastellaun/Uhler gewann. An der Spitze zieht der SV Gonzerath einsam seine Kreise, auch die SG Hunsrückhöhe konnte den Titelaspiranten nicht gefährden, während Verfolger Strimmig spielfrei hatte.







