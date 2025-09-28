Kreisliga B Staffel 14
Bell schickt Kastellaun mit 5:3 auf die kurze Heimreise
Michael Huth (weißes Trikot) auf dem Weg zur Entscheidung: Der Akteur der SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz überwindet Kastellaun/Uhlers Torwart Luca-Elia Rech und markiert in der Nachspielzeit den Treffer zum 5:3-Derbysieg in Bell.
Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

In der B Staffel 14 hat der Tabellenführer SV Gonzerath nach dem 5:0 gegen Hunsrückhöhe nach dem achten Spieltag schon fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Die beiden Abstiegsplätze belegen nun Longkamp und Bremm II.

Lesezeit 3 Minuten
Im Mittelpunkt des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 stand das spektakuläre Nachbarschaftsduell, das die SG Bell nach eindrucksvollen Comeback mit 5:3 gegen Kastellaun/Uhler gewann. An der Spitze zieht der SV Gonzerath einsam seine Kreise, auch die SG Hunsrückhöhe konnte den Titelaspiranten nicht gefährden, während Verfolger Strimmig spielfrei hatte.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport