In der B Staffel 14 hat der Tabellenführer SV Gonzerath nach dem 5:0 gegen Hunsrückhöhe nach dem achten Spieltag schon fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Die beiden Abstiegsplätze belegen nun Longkamp und Bremm II.
Im Mittelpunkt des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 stand das spektakuläre Nachbarschaftsduell, das die SG Bell nach eindrucksvollen Comeback mit 5:3 gegen Kastellaun/Uhler gewann. An der Spitze zieht der SV Gonzerath einsam seine Kreise, auch die SG Hunsrückhöhe konnte den Titelaspiranten nicht gefährden, während Verfolger Strimmig spielfrei hatte.