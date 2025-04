Schwere Aufgaben stehen für die SG Auderath und die SG Vordereifel II an – für letztere im Derby bei der SG Eifelhöhe in Büchel.

Am Karsamstag wird in der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 der komplette 16. Spieltag nachgeholt. Auch die drei COC-Teams sind im Einsatz. Jeweils um 17.30 Uhr stehen sich Eifelhöhe und die Vordereifeler Reserve im Derby gegenüber, Auderath muss zum Tabellenzweiten nach Weiler.

SG Boos/Weiler – SG Auderath/Alflen (Sa., 17.30 Uhr, in Weiler). Dass die Aufgabe beim Zweiten alles andere als einfach wird, ist Auderaths Coach Patrick Fischer natürlich bewusst. „Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Aber wir werden uns nicht kampflos aufgeben, ich sehe schon unsere Chance“, sagt er selbstbewusst. Im Hinspiel verlor der Vorletzte knapp und unglücklich mit 1:2, hätte laut Fischer aber einen Punkt verdient gehabt. „Das zeigt, dass es auch möglich ist, in solchen Spielen etwas mitzunehmen, wenn man nicht damit rechnet. Dafür muss aber natürlich alles passen“, weiß Fischer.

SG Eifelhöhe Faid – SG Vordereifel II (Sa., 17.30 Uhr, in Büchel).Nach vier Zu-Null-Siegen in Serie geht es Eifelhöhes Coach Tobias Stephan neben weiteren drei Punkten auch um einen Entwicklungsschritt beim Fünften im Spiel gegen den Zehnten. „Ich möchte Konstanz, Stabilität und die nötige Sicherheit in unserem Spiel erkennen“, gesteht er, auch wenn sich der Gegner „sportlich gemausert und achtbare Ergebnisse erzielt“ habe. Stephan verspricht: „Wir unterschätzen keinen Gegner, wissen aber gleichzeitig auch, was wir können und vor allem wollen.“

Auf der anderen Seite geht es für Trainer Wolfgang Bretz erst mal darum, elf Spieler zu finden. Mit dem Gegner tut er sich schwer: „Ich weiß nicht wieso, aber die liegen uns nicht. In den letzten Spielen haben wir immer die Hucke voll gekriegt.“ Über die derben Pleiten kann er mittlerweile schmunzeln: „Mal sehen, ob wir diesmal den Bus vor dem eigenen Tor parken“, nimmt dann aber sein Team in die Pflicht: „Ich hoffe, dass wir den Schalter umlegen können und ihnen nicht wieder Tor und Tür öffnen, um nicht wieder sieben, neun oder zehn Stück zu kassieren.“