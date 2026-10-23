Eine Negativserie wird enden Beim Schlusslicht zählt für FSV RW Lahnstein nur ein Sieg Stefan Nink 23.10.2026, 09:00 Uhr

i Lahnsteins Keeper Vincenzo Quinto muss am Sonntag in Niederberg passen. Andreas Hergenhahn

Um sich gegen Ende der Hinrunde ein bisschen Luft im Kampf um den Klassenverbleib zu verschaffen, muss der FSV RW Lahnstein am Sonntag bei der heimschwachen Reserve des TuS Niederberg den Auswärts-“Fluch“ beenden.

Vor einer wegweisenden Partie steht der FSV RW Lahnstein am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga B6. Am Sonntagmorgen heißt es früh raus aus den Federn, um den Kreislauf möglichst schnell auf Touren zu bringen und in die Gänge zu kommen. Bereits um 11 Uhr ertönt der Anpfiff der Partie beim Schlusslicht TuS Niederberg II, das zehn seiner bis dato elf Partien verloren hat und als Tabellenletzter ein der heißeste Abstiegskandidat ist.







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