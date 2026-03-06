Fußball-Kreisliga B6 Beim Re-Start wartet heimstärkstes Team der Staffel Stefan Nink 06.03.2026, 08:52 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Während die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II als abgeschlagener Tabellenletzter der Fußball-Kreisliga B6 so gut wie in der C-Klasse steht, kämpft der SV Braubach verbissen um einen Platz über dem Strich, den Nachbar RW Lahnstein verteidigen will.

Während der SV Braubach zum Jahresauftakt der Fußball-Kreisliga B6 eine Hausaufgabe zu bewältigen hat, müssen die beiden Nachbarn FSV RW Lahnstein und FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II auf fremdem Terrain antreten.FC Urbar II – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (So.







Artikel teilen

Artikel teilen